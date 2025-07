Strade come fiumi e città imbiancate dalla grandine, maltempo intenso in Spagna: le immagini

Forti temporali, allagamenti e grandinate intense in Spagna. Giovedì 24 luglio la regione di Murcia è stata interessata dal maltempo in diverse zone. In rete gli abitanti dei comuni colpiti hanno condiviso video e foto. Nelle immagini pubblicate sui social si vedono le strade che le piogge intense hanno trasformato in fiumi e gli alti cumuli di grandine.