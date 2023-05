“Stava guidando lui”: tenta di evitare la multa per eccesso di velocità accusando il suo cane

Prova a incolpare il cane per l’elevata velocità alla guida, gli agenti non gli credono e lui tenta la fuga. Questa la tragicomica scena alla quale pochi giorni fa ha assistito la polizia di Springfield (Colorado). L’uomo è in stato di fermo, mentre il cane se la sarebbe cavata con solo un’ammonizione.