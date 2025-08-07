Sta per donare gli organi, ma apre gli occhi in sala operatoria: l’incredibile storia di Danella

A Albuquerque, in New Mexico, Danella Gallegos si è risvegliata dal coma poco prima che le venissero prelevati gli organi. Secondo un’inchiesta del New York Times, il personale medico è riuscito a fermare l’intervento, ignorando le pressioni dei coordinatori per procedere comunque. Le accuse di un’infermiera: “Le organizzazioni pensano solo ad ottenere organi…”

Danella Gallegos ha rischiato di morire non per il coma in cui era caduta, ma per un prelievo di organi che stava per essere eseguito mentre lei era ancora viva. Era il 2022 quando la donna, 38 anni, senzatetto, fu ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Presbyterian di Albuquerque, in New Mexico. I medici dissero ai familiari che non c’erano speranze, che sarebbe rimasta in coma per sempre. Loro, tra dolore e altruismo, acconsentirono alla donazione degli organi.

Poi, all’improvviso, accadde qualcosa. In sala operatoria, Danella aprì gli occhi. I suoi occhi si riempirono di lacrime. Quando le venne chiesto di sbattere le palpebre, lo fece. I medici si fermarono, attoniti. I coordinatori del New Mexico Donor Services, però, secondo quanto riferito dallo staff ospedaliero, insistettero per procedere comunque, definendo quei movimenti come “semplici riflessi”. Ma i medici si rifiutarono. Fermarono tutto. Danella fu salvata.

Oggi è viva e ha denunciato l’accaduto al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. Al New York Times, che ha raccolto la sua testimonianza all’interno di una lunga inchiesta, ha detto: “Mi sento fortunata, ma è assurdo pensare quanto poco ci sia mancato perché tutto finisse diversamente”.

"Tutto ciò che gli importa è ottenere organi"

La sua non è un’eccezione isolata. L’inchiesta del New York Times getta uno sguardo inquietante sul funzionamento delle organizzazioni che si occupano di trapianti. Medici e infermieri parlano sotto anonimato, raccontano di pressioni, di telefonate insistenti, di pazienti ancora vivi ritenuti “pronti” alla donazione. "A loro interessa solo ottenere organi", ha dichiarato un’infermiera della terapia intensiva del Presbyterian Hospital.

Dal canto suo, il New Mexico Donor Services ha smentito ogni interferenza, sostenendo che i suoi coordinatori non partecipano alle decisioni cliniche. Anche il Dipartimento della Salute (HHS), interpellato, ha rifiutato di commentare.

Il contesto, però, è teso. Secondo le statistiche ufficiali, oltre 103.000 persone sono attualmente in lista d’attesa per un trapianto negli Stati Uniti. Ogni giorno, 13 pazienti muoiono nell’attesa. Ogni donatore può salvare otto vite e migliorare quella di altre 75. Numeri che spingono a correre, spesso troppo.

Quando la morte non è così certa…

Negli Stati Uniti sta diventando sempre più comune il ricorso alla cosiddetta “donazione dopo morte circolatoria”. In questi casi, i pazienti non sono cerebralmente morti, ma in coma e dipendenti dalle macchine per il supporto vitale. Se non mostrano possibilità di ripresa, viene spento il respiratore: se il cuore si ferma entro due ore, gli organi sono considerati idonei al prelievo.

Questa procedura rappresenta oggi circa un terzo di tutte le donazioni effettuate nel Paese. Ma i margini d’errore sono drammaticamente sottili. Come mostra anche il caso di Misty Hawkins.

Il caso di Misty, viva sul tavolo operatorio

Misty aveva 42 anni ed era in coma da settimane quando la famiglia accettò di donare i suoi organi. Dopo 103 minuti dallo spegnimento del supporto vitale, i medici la dichiararono morta. Ma quando il chirurgo le aprì lo sterno, il cuore batteva ancora. Respirava. L’intervento fu interrotto, ma Misty morì poco dopo. Il caso avvenne al Flowers Hospital di Dothan, in Alabama, ed era solo il terzo tentativo di donazione da morte circolatoria mai eseguito lì. L’ospedale ha dichiarato di aver rispettato il protocollo: cinque minuti senza attività cardiaca prima di procedere.

Un necrologio la ricordava come “uno spirito vibrante che illuminava ogni stanza in cui entrava”.

Anthony Hoover: piangeva mentre cercavano di prelevarne gli organi

Un altro caso citato dal Times riguarda Anthony Hoover, in coma dopo un’overdose nel 2021. Dopo due giorni senza risposta, la famiglia diede il consenso alla donazione. Ma mentre l’organizzazione premeva per il prelievo, le condizioni neurologiche di Hoover iniziarono a migliorare. Quando venne portato in sala operatoria, scosse la testa e pianse. I medici, sconvolti, si rifiutarono di proseguire. Hoover è sopravvissuto, ma con danni cerebrali.

Il dottor Wade Smith, neurologo dell’Università della California a San Francisco, ha dichiarato al Times: “Credo che questi casi siano molto più frequenti di quanto possiamo immaginare”.

Donazioni sotto pressione

Al centro della questione c’è un sistema in cui il tempo è una variabile crudele. Gli organi diventano inutilizzabili poco dopo la morte, e ciò spinge le organizzazioni alla ricerca di “tempi perfetti” per il prelievo. Il rischio? Che la fretta superi la cautela. In alcuni casi, racconta il New York Times, i familiari vengono contattati prima ancora che sia stata presa la decisione formale di interrompere il supporto vitale.

E mentre il dibattito cresce, resta aperta una domanda difficile: quante vite sono state salvate e quante, forse, sono state spente troppo presto?