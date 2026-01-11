Squalo attacca improvvisamente e le stacca il braccio, 56enne muore dissanguata: “Urla disperate”

L’attacco di squalo alle Isole Vergini americane dove la donna di 56 anni è stata raggiunta da altri bagnanti e portata a riva ma è morta poco dopo nonostante i tentatvi disperati dei soccorritori.

Una donna statunitense di 56 anni, Arlene Lillis, è morta dissanguata dopo essere stata attaccata da uno squalo che le ha letteralmente staccato un braccio mentre era impegnata a fare snorkeling davanti alle coste delle Isole Vergini americane. Il dramma davanti a decine di bagnanti e turisti che giovedì scorso affollavano il tratto di mare sull'isola di St. Croix. La donna era da sola al largo di Dorsch Beach quando è stata attaccata dall’animale la cui specie esatta al momento non è stata identificata con precisione.

Le disperate urla della donna hanno subito messo in allarme gli altri bagnanti tra cui un infermiere che era in vacanza con la moglie e che è stato tra i primi a raggiungerla. L’uomo si è subito tuffato e a nuoto ha raggiunto la 56enne trasportandola poi a riva non senza difficoltà.

"Urlava ma solo quando mi sono avvicinato a lei ho potuto vedere tutto il sangue nell'acqua, ed è stato in quel momento che ho capito che era è un attacco di squalo o qualcosa del genere. La donna aveva perso il braccio sinistro dal gomito in giù”, ha raccontato Carroll a NBC News, rivelando i momenti di paura. “Quello è stato il momento più terrificante, sapere che c'era sangue nell'acqua, sapere che c'era uno squalo enorme e aggressivo e non sapere se era ancora lì, se stava tornando e se stava per colpirmi” ha aggiunto l’infermiere.

Grazie anche ad altri bagnanti, la vittima è stata poi riportata a riva. La 56enne era ancora cosciente ma ha perso tantissimo sangue e nonostante l’intervento dei paramedici e il trasporto in ospedale, è morta poche ore dopo. “Ho cercato di rassicurarla dicendole che non era sola, che avrebbero trovato aiuto e l'avrebbero portata in ospedale ed è uscita a dirmi il suo nome prima di svenire” ha raccontato l’infermiere.

Secondo il Dipartimento di Polizia delle Isole Vergini, i servizi di emergenza hanno ricevuto numerose chiamate intorno alle 16:28 che segnalavano che una donna era stata morsa da uno squalo in acqua ma che l’intervento dei soccorsi non ha potuto salvarla. Venerdì il Dipartimento delle risorse naturali ha confermato che la morte è stata causata dal morso di uno squalo, anche se non è stato possibile determinare la specie coinvolta.