“Spostare un corpo non è facile come in tv”: maestra uccide il compagno, era convinta la tradisse Flona Beal, 49 anni, è finita a processo con l’accusa di aver ucciso il suo fidanzato, Nicholas Billingham. I dettagli del piano omicida sono stati trovati in un taccuino.

A cura di Natascia Grbic

Avrebbe ucciso il suo fidanzato perché convinta che la tradisse di nuovo: l'insegnante di scuola elementare Flona Beal, 49 anni, è finita sotto processo dopo che i resti parzialmente mummificati del suo compagno, Nicholas Billingham, sono stati trovati nel giardino della loro abitazione.

L'omicidio è avvenuto a Northamptonshire, contea dell'Inghilterra, la sera del primo novembre 2021. I resti dell'uomo, visto per l'ultima volta a un incontro di lavoro, sono stati trovati quattro mesi e mezzo dopo la sua scomparsa.

Flona Beal continua a proclamarsi innocente. Ma gli investigatori hanno trovato un quaderno in cui la 49enne avrebbe annotato punto per punto i dettagli del suo piano omicida, arrivando anche a scrivere di quanto fosse difficile trasportare un corpo. "Non è facile come si vede in televisione", le parole usate dalla donna.

La donna era convinta che Billingham la stesse tradendo nuovamente. E così ha deciso di ucciderlo, ideando un piano per non far sospettare nessuno: secondo l'accusa, aveva anche tenuto il suo cellulare per mandare messaggi ad amici, colleghi e parenti, sostenendo di stare bene. A chi le chiedeva dove fosse il compagno, Beal rispondeva che era scappato con un'altra donna.

"Ho fatto il bagno – si legge nel taccuino scritto dalla donna – Ho lasciato l'acqua dentro. L'ho spinto a fare il bagno dicendogli che avremmo fatto sesso dopo. Ho tenuto il coltello nella tasca della vestaglia e poi l'ho nascosto nel cassetto accanto al letto. Ho portato anche uno scalpello, un sacco della spazzatura e delle fascette. Gli ho fatto indossare una maschera per gli occhi. È stato più difficile di quanto pensassi. Nascondere un corpo è stato brutto. Spostare un corpo è molto più difficile di quanto sembri in televisione."

Nella casa di Beal a Northampton è stato trovato un materasso pieno di sangue, oltre a tracce ematiche sul letto. In giardino, invece, sono stati rinvenuti resti umani parzialmente vestiti. Dall'autopsia è emerso che Nicholas Billingham è morto per una coltellata al lato destro del collo.