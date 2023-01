Sposa un uomo scelto da lei, 19enne uccisa dal padre con un colpo di pistola in Pakistan Ennesimo delitto d’onore in Pakistan: una ragazza di 19 anni è stata uccisa dal padre a colpi di arma da fuoco dopo aver sposato un medico che lei stessa aveva scelto. L’omicidio è avvenuto all’esterno di un tribunale.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia in Pakistan, dove una ragazza di 19 anni è stata uccisa dal padre con un colpo di pistola dopo aver sposato un uomo di sua scelta. È successo ieri all'ingresso di un tribunale di Karachi.

Hajra, questo il nome della ragazza, era fuggita di casa e aveva sposato l'uomo, un medico, il 3 gennaio scorso. Il padre, identificato come Ameer Jan Mehsud, aveva denunciato il 10 gennaio il rapimento della giovane accusando l'uomo e al momento dell'omicidio la polizia stava portando la donna in tribunale.

Il padre, come riportano i media locali, ha aperto il fuoco mentre la figlia varcava il cancello del tribunale. La ragazza è morta sul colpo mentre sono rimasti feriti il poliziotto che l'accompagnava e un passante. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso, ma nessuno sembra essere in pericolo di vita.

L'uomo, un 65enne, è stato arrestato. "La ragazza è stata uccisa per onore", hanno spiegato i funzionari di polizia, i quali hanno aggiunto che la vittima proveniva da un'area tribale e aveva recentemente sposato un medico del suo quartiere. "Quando è arrivata al tribunale cittadino questa mattina per registrare la sua dichiarazione, suo padre ha aperto il fuoco su di lei, uccidendola sul colpo e ferendo un poliziotto che ora è fuori pericolo", ha detto il sovrintendente della polizia Shabbir Sethar.

Centinaia di donne vengono uccise ogni anno in diverse parti del Pakistan in nome dell'onore. La Commissione per i diritti umani del Pakistan (HRCP) ha riportato una media di 650 delitti d'onore all'anno nell'ultimo decennio. Solo nel 2022 ne sono stati 470 tra quelli documentati. Ma poiché la maggior parte di questi non viene segnalata, perché sono visti principalmente come faccende familiari private, che portano vergogna alle famiglie stesse, è probabile che il numero reale sia molto più alto.