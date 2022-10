“Spingete, spingete”, così la prima festa post covid si è trasformata nell’Incubo di Halloween a Seul Il drammatico racconto dei superstiti della strage alla festa di Halloween a Seul che ha causato almeno 151 morti e decine di feriti. Il dramma quando la folla si è trovata intasata in un vicolo in forte pendenza che si è trasformato in una trappola mortale.

"Ho sentito qualcuno che urlava ‘Ehi, spingete! Spingete più forte! Vinceremo' poi mi sono sentita strattonare avanti e indietro come in un tiro alla fune prima di essere schiacciata davanti e dietro" è il drammatico racconto di una delle superstiti della strage alla festa di Halloween a Seul che ha causato almeno 151 morti e decine di feriti. Un racconto vivido e lucido che conferma quello di decine di altri ragazzi e sta aiutando a ricostruire quanto accaduto sabato sera nel quartiere di Itaewon e che ha trasformato quella che doveva essere la prima festa di strada post covid nell'Incubo di Halloween.

Le testimonianze di chi era presente alla festa raccontano di un numero spropositato di persone senza adeguati controlli e misure di sicurezza. Si stima che circa 100mila persone, molte in costume, si fossero radunate a Itaewon per partecipare alla prima festa di Halloween dopo tre anni di stop. "La situazione era completamente fuori controllo", "c'erano troppe persone ed era troppo affollato", "So che i poliziotti e i soccorritori hanno lavorato duramente, ma direi che c'è stata una mancanza di preparazione" hanno rivelato diversi testimoni a Reuters. In alcune zone si riusciva a malapena a muoversi e così quando la folla si è trovata intasata in un vicolo in forte pendenza questo si è trasformato in una trappola mortale.

La tragedia infatti è avvenuta quando la folla ha iniziato a spingere verso uno degli stretti vicoli che costeggiano la strada principale del quartiere della vita notturna nel centro di Seul. È qui infatti che c'è stato il maggior numero di vittime dopo che la calca ha fatto scontrare persone che spingevano in un senso e quelle che lo facevano in quello opposto e sono arrivati a schiacciare chi era al centro.

"Ho visto una fuga precipitosa di persone che veniva verso di me intorno alle 22:30 vicino all'angolo del vicolo dove sono rimaste schiacciate la maggior parte delle vittime. Ho visto questo mare di corpi correre verso di noi molto velocemente, senza alcun preavviso. È stato tutto così all'improvviso" ha raccontato al New York Times Janelle Story, un'insegnante di inglese che era fuori con due amici nel quartiere.

"La gente continuava a spingere verso il vicolo in discesa e quelli che stavano avanti cadevano e venivano calpestati urlando" ha rivelato un testimone all'agenzia di stampa coreana Yonhap, aggiungendo:" Pensavo che anche io sarei rimasto schiacciato a morte perché le persone continuavano a spingere senza rendersi conto che c'erano persone che cadevano davanti"

"Le persone dietro di me cominciavano a cadere una dietro l'altra come un domino", ha raccontato invece una studentessa che si è trovata nel mezzo del vicolo. “C'erano persone sotto di me e persone che mi cadevano addosso. Riuscivo a malapena a respirare. Abbiamo gridato aiuto più volte, ma la musica era così forte nel vicolo che le nostre grida venivano soffocate” è il suo angoscioso racconto.

"Vi erano persone che lottavano per andarsene e persone che lottavano per entrare nel vicolo", ha confermato un altro giovane presente alla festa di Halloween al quotidiano Korea Joong Ang Daily secondo il quale la maggior parte di coloro che sono stati uccisi sono stati trovati vicino all'angolo nord-ovest dell'Hamilton Hotel. Altri sopravvissuti raccontano di essere rimasti bloccati tra la folla per circa un'ora e mezza prima di essere salvati.

Ancora non è chiaro cosa abbia spinto la folla a precipitarsi nello stretto vicolo in pendenza vicino all'Hamilton Hotel, un importante luogo di feste a Seul, ma alcuni media locali ipotizzano che la calca si sia scatenata quando un gran numero di persone ha iniziato a dirigersi verso un locale di Itaewon dopo la diffusione di una notizia che parlava della presenza di una celebrità.

Inizialmente nessuno ha davvero capito cosa stesse succedendo e alcuni poliziotti hanno iniziato disperatamente e dire alle persone di lasciare la zona il prima possibile. Poi i primi malori e le prime vittime hanno fatto emergere l'orrore e l'enorme numero di giovani coinvolti ha rapidamente sopraffatto i sanitari chiamati sul posto.