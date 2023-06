Spaventoso incidente in Canada, 15 morti nello scontro tra un camion e un bus di anziani e disabili Il mezzo dedicato al trasporto di anziani e disabili si è scontrato con un camion all’incrocio di un’autostrada in una zona rurale della provincia di Manitoba. Ci sono 15 morti e 10 feriti.

A cura di Biagio Chiariello

Almeno 15 persone sono morte nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno, dopo che un camion si è scontrato con un autobus che trasportava anziani e disabili in una zona rurale della provincia canadese di Manitoba, secondo le autorità locali. Il mezzo di trasporto era diretto a sud sull'autostrada 5 nei pressi di un casinò vicino alla città di Carberry, mentre il semirimorchio era diretto a est sull'autostrada 1, ha spiegato l'ufficiale della Royal Canadian Mounted Police, Rob Lasson, in una conferenza stampa.

Le immagini delle emittenti televisive locali mostrano il pullman in fiamme in un fossato vicino al camion. La strada è disseminata di detriti: vetri rotti, un paraurti spezzato e un ausilio per la deambulazione. Sui corpi delle vittime, teli blu e gialli. Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elisoccorso, arrivato da Winnipeg e Regina.

Oltre alle 15 vittime, altre 10 persone sono state portati in ospedale, tra loro anche i conducenti del semirimorchio e dell'autobus, ha detto Lasson. "Quello che è accaduto è qualcosa di completamente nuovo per noi e per i nostri investigatori, è davvero devastante per tutti noi", ha detto l'agente.

William Doherty, amministratore delegato della compagnia di spedizioni Day & Ross, legata al camion, ha promesso piena collaborazione alle indagini, osservando che "in questo momento, abbiamo dettagli limitati".

"La notizia proveniente da Carberry, Manitoba, è incredibilmente tragica", ha twittato il primo ministro canadese Justin Trudeau. "Invio le mie più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari oggi e tengo presente gli feriti. Non posso immaginare il dolore che stanno provando le persone colpite, ma i canadesi sono qui per voi."