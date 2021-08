Spari in strada nel centro di Amburgo, diverse auto in fuga: forze speciali in azione Dopo l’allarme sul posto sono confluite numerose unità delle forze dell’ordine e anche i reparti speciali della polizia tedesca. Al momento dell’arrivo delle volanti, però, le persone coinvolte si erano già dileguate. La polizia comunque ha circondato l’area che ora è completamente bloccata per i rilievi del caso.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura oggi ad Amburgo a causa di una sparatoria avvenuta nel pieno centro della seconda città più popolosa della Germania. L'episodio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 20 agosto, intorno alle 12, ora locale. Dopo l'allarme sul posto sono confluite numerose unità delle forze dell'ordine e anche i reparti speciali della polizia tedesca. Secondo il giornale locale Bild, nella sparatoria almeno una persona è rimasta ferita a una gamba ma i responsabili degli spari sono in fuga. Al momento dell'arrivo delle volanti, infatti, le persone coinvolte si erano già dileguate, compreso il ferito. Gli spari hanno riguardato la zona di Gorch-Fock-Wal. Al momento sul luogo dell'accaduto stanno operando anche le forze del Commando speciale della polizia SEK mentre un elicottero sorvola l'area.

A chiamare la polizia diversi testimoni che hanno riferito di aver sentito distintamente diversi colpi di arma da fuoco e poi la fuga di alcune auto. "Diverse persone con diverse auto sarebbero fuggite in direzioni diverse", ha detto una portavoce della polizia locale al tabloid tedesco. Al momento non è chiaro quante persone siano coinvolte negli spari e chi è stato colpito. La polizia comunque ha circondato l'area che ora è completamente bloccata per i rilievi del caso. La chiusura della zona del centro cittadino ha bloccato il traffico nel centro di Amburgo. Sono in corso infatti approfondite perquisizioni della polizia per cercare di stabilire la dinamica dei fatti. Agenti armati si aggirano in tutta l'area interessata coadiuvati da elicotteri, squadre cinofile con cani addestrati ed elicotteri in cielo. Gli inquirenti stanno cercando di capire se la sparatoria possa essere un agguato. La polizia di Amburgo ha invitato eventuali testimoni che hanno osservato il crimine a fornire informazioni sulle persone coinvolte .