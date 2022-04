Sparatoria New York, preso l’uomo ricercato dalla polizia: è Frank James Frank James, la persona ricercata dalla polizia di New York per la sparatoria nella metropolitana, è sotto custodia. Lo riporta Abc citando alcune fonti.

A cura di Biagio Chiariello

Frank James, la persona ricercata dalla polizia di New York per la sparatoria nella metropolitana,

è sotto custodia. Lo riporta Abc citando alcune fonti. "Il 12 aprile 22 alle 8:30, Frank Robert James ha sparato numerosi colpi di pistola all'interno di un vagone della metropolitana della linea "N" alla stazione della metropolitana 36th St & 4th Ave causando gravi ferite a 10 persone. Chiunque abbia informazioni sull'incidente o su dove si trovi dovrebbe contattare il NYPDTips" si legge sul profilo del New York Police Department.

"Sono il profeta della sventura, questo è il mio nome originale". Così Frank James si descrive in alcuni dei filmati postati online, e citati dai media americani. Video in cui l'uomo parla di politica e non solo, soffermandosi sul ceffone di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar e sulla nomina di Ketanji Jackson Brown alla Corte Suprema. James cita poi varie teorie complotto sull'11 settembre, definendo la tragedia il "giorno più bello". In alcuni dei video parla del sindaco di New York Eric Adams "destinato a fallire", in altri di razza, politica e violenza con le armi da fuoco.