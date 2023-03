Sparatoria nel cuore di Tel Aviv: tre feriti, uno in gravi condizioni Un uomo armato ha aperto il fuoco nel centro di Tel Aviv, in Israele. Tre persone sono rimaste ferite, una è in gravi condizioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella serata di oggi, giovedì 9 marzo, un uomo ha sparato in una via del centro di Tel Aviv, in Israele. Tre persone sono rimaste ferite. Secondo quanto reso noto dalle autorità israeliane, l'attentato è stato compiuto da un uomo palestinese armato che ha aperto il fuoco sulla folla poche ore dopo l'uccisione di tre palestinesi ad opera dell'esercito israeliano in Cisgiordania.

L'attacco è stato compiuto a Dizengoff Street, in una zona piena di negozi e ristoranti. Secondo le autorità, uno dei tre feriti è in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dalla stampa israeliana, l'assalitore è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine. Sull'accaduto si è espresso anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che al termine della sua visita privata alla Comunità ebraica di Roma ha rivolto il pensiero ai feriti, pregando per la loro guarigione. "Continueremo a costruire il Paese e il suo futuro" ha detto, sottolineando di voler "combattere il terrorismo questa sera e sempre".

L'attentatore sarebbe Moataz al-Khawaja, giovane di 23 anni di Naalin. Secondo i media internazionali, si tratterebbe di un uomo recentemente uscito dal carcere dopo un anno di detenzione per possesso di armi.

La sparatoria si sarebbe verificata davanti a un bar affollato. Le persone rimaste ferite avrebbero circa 20 anni e si sono accasciate al suolo appena l'assalitore ha iniziato a sparare. A fermare il 23enne palestinese, due agenti di sicurezza che si trovavano sul posto. I due militari hanno intercettato l'uomo armato e lo hanno ucciso.

I feriti sono stati trasportati in ospedale e quello in condizioni critiche è stato stabilizzato per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Il sindaco Ron Huldai ha chiesto alla popolazione di non uscire di casa per lasciar lavorare la polizia in cerca di eventuali complici. Hamas avrebbe commentato l'azione definendola "eroica". "Questa è una reazione naturale al crimine di oggi a Jaba".