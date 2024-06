video suggerito

Sparatoria in Germania, colpi di arma da fuoco ad Hagen: “Ci sono feriti”. Aggressore in fuga Una sparatoria si è verificata oggi ad Hagen, in Germania. L’operazione di polizia è ancora in corso: “Evitate la zona”. L’aggressore sarebbe in fuga: partita la caccia all’uomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Paura oggi in Germania, dove una sparatoria si sarebbe verificata ad Hagen, più precisamente nel sobborgo di Eilpe, a circa 30 chilometri da Dortmund. L'operazione di polizia sarebbe ancora corso e Ci sarebbero, inoltre, alcuni feriti. Sul posto sono presenti delle ambulanze. Alcuni sarebbero stati portati via in elicottero.

Le foto della presunta scena del crimine mostrano una barriera – eretta dagli agenti di polizia – attorno ad un salone di parrucchiere, che si suppone essere il teatro della sparatoria. L'aggressore sarebbe in fuga, per cui gli agenti hanno cominciato una massiccia caccia all'uomo in tutta la zona. "Si prega di evitare la zona", è l'appello lanciato ai cittadini. Secondo i primi accertamenti, ha agiunto la polizia, la sparatoria potrebbe essere emersa "in ambito familiare".

In aggiornamento.