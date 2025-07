Sparatoria davanti a un casinò in Nevada, almeno 2 morti e diversi feriti: arrestato l’autore

Almeno due persone uccise, altre tre ferite e ricoverate in ospedale. È questo il bilancio della sparatoria avvenuta lunedì 28 luglio all’esterno di un casinò a Reno, in Nevada, negli Usa. L’uomo che ha aperto il fuoco davanti al casinò Grand Sierra Resort è stato arrestato, ha riferito la polizia statunitense.

Almeno due persone uccise, altre tre ferite e ricoverate in ospedale. È questo il bilancio della sparatoria avvenuta oggi, lunedì 28 luglio, davanti a un casinò di Reno, in Nevada, negli Stati Uniti.

L'uomo che ha aperto il fuoco nei pressi del casinò Grand Sierra Resort è stato arrestato, hanno riferito le forze dell'ordine statunitensi, come riporta l'Associated Press. Era stato visto camminare avanti e indietro nel parcheggio per circa 45 minuti prima della sparatoria.

Secondo la Cnn, che cita una fonte della polizia, l'arma del sospettato si è inceppata brevemente dopo che ha iniziato a sparare e le forze dell'ordine sono riuscite ad arrestarlo. L'uomo armato, la cui identità non è stata resa pubblica, è stato ricoverato in ospedale.

La sparatoria è stata segnalata intorno alle 7.30 di lunedì mattina (ora locale, ndr) all'esterno, nell'area del parcheggio, ha affermato il portavoce della polizia di Reno, Chris Johnson.

La polizia di Reno, dopo aver ricevuto la segnalazione, ha intimato ai residenti di tenersi lontani dalla zona. Numerosi veicoli di emergenza, tra cui diverse ambulanze, sono intervenuti all'esterno del casinò per soccorrere i feriti.

"Il mio cuore è spezzato per le vittime, le loro famiglie e tutta la nostra comunità. Reno è forte, ma non siamo immuni all'epidemia di violenza armata che attanaglia questa nazione", ha dichiarato il consigliere comunale Devon Reese in un post sui social media.

"Sebbene le indagini siano ancora in una fase iniziale e i dettagli siano scarsi, desidero ringraziare i soccorritori e il personale medico della nostra regione per il loro coraggio e gli sforzi eroici di oggi. I nostri pensieri sono rivolti allo staff del Grand Sierra, agli ospiti del resort e a chiunque sia stato colpito", ha detto invece la sindaca di Reno, Hillary Schieve.

Il Grand Sierra vanta il più grande casinò del Nevada settentrionale e si trova a pochi isolati dall'aeroporto internazionale di Reno-Tahoe. È anche uno degli edifici più alti della città, con quasi 2mila camere d'albergo. Lo scorso autunno il presidente Donald Trump ha tenuto un comizio elettorale nella sala da ballo principale del resort.