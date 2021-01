Lidl dovrà ritirare dal mercato spagnolo e cessare l’esportazione del suo robot da cucina Monsieur Cuisine Connect in quanto un Tribunale di Barcellona ha stabilito che violava i diritti esclusivi del brevetto europeo che protegge il più noto Bimby, l'elettrodomestico di proprietà dell’azienda tedesca Vorwerk. In un comunicato la sezione specializzata in materia di brevetti del tribunale mercantile catalano fa sapere che la delibera si è concentrata sulla funzionalità di pesare il cibo che il Bimby utilizza grazie ad un circuito indipendente da quello che controlla il movimento del bicchiere, che permette di "pesare con la macchina in funzione, con il recipiente chiuso e funzionante con il coperchio, e con macchina ferma ma accesa, introducendo".

Come riporta il giornale francese online L'Indépendant, la questione tra la Vorwerk e la Lidl era nata nel 2018 quando la catena di supermercati aveva iniziato a vendere i propri robot da cucina low cost. La popolarità raggiunto dal Monsieur Cuisine Connect aveva attirato grande attenzione da parte dei competitor e così l'azienda tedesca, che detiene i diritti sul brevetto del Bimby dal 2008, ha deciso di presentare reclamo. Il primo è datato 14 giugno 2019.

In breve, Lidl è stata condannata a "cessare di importare, immagazzinare, offrire e / o commercializzare la macchina Monsieur Cuisine Connect"; a "ritirare dal mercato tutte le copie della macchina oggetto dell'azione che sono in suo possesso e quella dei suoi distributori, nonché tutti i documenti commerciali, materiale pubblicitario e promozionale o altri documenti in cui tale prodotto è riprodotto, compreso Internet, procedendo alla sua distruzione a sue spese"; di "astenersi d'ora in avanti dall'importazione, immagazzinamento, offerta e commercializzazione di macchine da cucina che soddisfano le caratteristiche rivendicate nel brevetto ES 2 301 589 T3"; per "risarcire l'attore Vorwerk per i danni causati, con l'ambito da determinarsi nella fase di esecuzione della presente sentenza". Restano da determinare gli importi corrispondenti per i danni. Da Lidl si limitano a indicare di prendere "nota" della decisione che analizzeranno in dettaglio per valutare i "prossimi passi da seguire".

La direzione di Lidl, tramite il suo servizio stampa, ha contattato la redazione di L'Indépendant per chiarire che la "decisione del tribunale è solo legata al territorio spagnolo e non si applica in Francia [e in altri Paesi europei]. Solo Lidl Spagna è interessata da questa sentenza".