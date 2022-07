Sostiene esami di guida per 150 persone diverse: condannata a 8 anni di carcere È accaduto in Galles dove la donna, Inderjeet Kaur, chiedeva quasi mille euro sterline a test, principalmente a persone che non parlavano bene la lingua inglese.

A cura di Biagio Chiariello

La sua parcella era di 800 sterline (circa 950 euro): sosteneva esami di guida al posto di altre persone, principalmente immigrati che non parlavano inglese, arrivando a guadagnare negli anni oltre 120mila sterline, avendolo fatto almeno 150 volte. Inderjeet Kaur, 29enne gallese, di Llanelli, Carmarthenshire, è stata condannata a 8 anni di prigione dopo essersi dichiarata colpevole.

La Corte di Swansea ha accertato che la donna faceva sempre spostare l'esame in sedi diverse, in modo da non essere riconosciuta, e comunque ogni volta si mascherava. E così ha sostenuto i test a Swansea, Carmarthen, Birmingham e Londra.

L'indagine è stata avviata dalla Tarian, la squadra regionale di lotta alla criminalità organizzata del Galles meridionale, e sono stati identificati almeno 63 conducenti collegati alla frode nel 2019 e nel 2020, ma Kaur ha ammesso poi che i reati erano iniziati dall'anno prima. La truffa è stata praticabile visto che in Galles non esistono le carte d'identità, e l'esame si può sostenere anche solo grazie al foglio rosa visto che spesso non viene chiesto il passaporto.

Il detective Steven Maloney ha affermato che i crimini di Kaur erano motivati dall'"avidità". "Frodi come queste pongono rischi significativi per il pubblico in generale", ha affermato. Caroline Hicks della Driver and Vehicle Standards Agency ha affermato che le patenti ottenute in modo fraudolento potrebbero essere annullate. Ha aggiunto: "Esistono test di guida e di teoria per aiutare a garantire che le persone abbiano le conoscenze, le abilità e l'atteggiamento corretti per guidare sulle nostre strade. Eludere i test mette in pericolo la vita degli altri.