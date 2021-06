in foto: Olivia e Anna e il papà Tomàs (Facebook)

La piccola Olivia Gimeno, la bimba di sei anni scomparsa lo scorso 27 aprile insieme alla sorellina Anna, entrambe rapite dal papà Tomás, e ritrovata cadavere nelle scorse ore in un sacco in fondo al mare di Tenerife, è morta a causa di un edema polmonare acuto, come ha rivelato pochi minuti fa l'esito preliminare dell'autopsia effettuata presso l'Istituto Anatomico Forense di Tenerife. La polizia scientifica ha terminato ieri pomeriggio le analisi e oggi ha reso note le proprie conclusioni all'autorità giudiziaria. Ora si attendono i risultati delle analisi tossicologiche, biologiche e istopatologiche che potrebbero aiutare gli inquirenti a risolvere il giallo che ha choccato la Spagna e il mondo intero.

in foto: Tomás Gimeno e le figlie scomparse da Tenerife il 27 aprile 2021

Secondo gli investigatori, Tomás Gimeno avrebbe ucciso le sue due figlie con un'overdose di Lorazepam che avrebbe in seguito provocato alle due bambine un soffocamento, mentre erano a casa. Quello che diventa sempre più chiaro secondo la stampa iberica è che le sorelline sarebbero già arrivate morte al molo di Puerto Marina, con i loro corpi già conservati nelle borse che l'uomo avrebbe poi gettato in mare legandole all'ancora della loro barca. In una borsa è stato ritrovato il cadavere di Olivia, mentre l'altra era vuota. Si pensa infatti che il corpo dell'altra bambina sia riuscito a uscire dal sacco a causa della corrente marina, il che ne rende molto difficile la localizzazione. La Guardia Civil ritiene anche che il padre delle due si sia suicidato dopo averle uccise. Per questo, oltre alla piccola Anna, la nave Ángeles Alvariño è al lavoro senza sosta per ritrovare anche il cadavere di Tomás. Quest'ultimo avrebbe ucciso le figlie dopo che la sua compagna Beatriz aveva deciso di lasciarlo, mentre era ancora incinta della minore delle due, Anna, a causa dei maltrattamenti e delle continue infedeltà di lui.