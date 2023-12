Si veste da infermiera, si fa consegnare un neonato dalla mamma e lo rapisce: incubo in ospedale La donna si è fatta consegnare il neonato dalle mani della stessa mamma in un ospedale di El Savador e poi lo ha messo in uno zaino per portarlo fuori senza essere notata. Il piccolo fortunatamente è stato individuato sano e salvo nello stesso pomeriggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una donna vestita da infermiera si è presentata nella stanza del reparto maternità di un ospedale salvadoregno e ha chiesto alla mamma di un neonato di poter prendere il bimbo per delle cure ma poi lo ha infilato in uno zaino e si è dileguata portandolo via. La terribile storia arriva dall'ospedale San Juan de Dios di Nueva Guadalupe dove la donna, spacciandosi da infermiera, ha potuto rapire il neonato senza essere notata dal personale della struttura.

L'incubo di qualsiasi mamma si è palesato sabato mattina quando la finta infermiera si è fatta consegnare il neonato dalle mani della stessa mamma e lo ha poi messo in uno zaino per portarlo fuori dall'ospedale senza essere notata. La terribile scoperta solo quando nella stanza è arrivata una vera infermiera per portare via il piccolo. Solo così infatti la mamma ha capito che quella apparsa prima non era una vera infermiera. Le ricerche sono partite subito ma della donna ormai nell'ospedale non vi era più traccia.

Fortunatamente, però, le immagini della videosorveglianza della zona hanno permesso alla polizia di mettersi subito sulle tracce dei rapitori e il piccolo è stato individuato sano e salvo nello stesso pomeriggio. Il bimbo era in custodia di una coppia, una donna e un uomo che si erano spacciati per suoi genitori e che sono stati arrestati. La finta infermiera invece non è stata ancora rintracciata e ora è in fuga.

Le autorità hanno diffuso il video di una telecamera di sicurezza in cui la donna vestita da infermiera passa inosservata mentre entra e attraversa i corridoi dell'ospedale, uscendo poco dopo col bimbo in braccio. Ad un certo punto si vede la donna che si gira di lato e mette il bambino nello zaino per farlo uscire dalla struttura senza essere scoperta.

La polizia locale sta ora cercando la donna. Avrebbe agito insieme alla coppia che aveva il piccolo e che è stata già arrestata ma anche insieme a un'altra persona la cui identità non è stata rivelata ma che l'avrebbe aiutata concretamente a entrare nell'ospedale.