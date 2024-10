Si stacca il braccio di una giostra al luna park: gravemente ferite sei persone in Ecuador L’incidente è avvenuto a causa di un’interruzione dell’elettricità. Il tenente colonnello Ricardo Armas, capo del distretto di Daule, ha spiegato che uno dei bracci della giostra si è staccato all’improvviso, provocando la caduta dei passeggeri. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Un grave incidente si è verificato la notte di domenica 27 ottobre in Ecuador quando la giostra di una fiera itinerante a La Aurora, nel cantone di Daule, si è improvvisamente staccata. Due dei vagoni sono stati scagliati via causando il ferimento di dieci persone, sei delle quali attualmente in condizioni critiche a causa della gravità delle lesioni.

I presenti hanno vissuto momenti di vero e proprio panico. L'incidente è avvenuto a causa di un'interruzione dell'elettricità. Il tenente colonnello Ricardo Armas, capo del distretto di Daule, ha spiegato che uno dei bracci della giostra si è staccato all'improvviso, provocando la caduta dei passeggeri. Appena appreso dell'incidente, diverse squadre dei Vigili del Fuoco e agenti della Polizia, della Questura e della Prefettura, sono giunti sul posto per soccorrere i feriti, chiudere anche l’attrazione e mettendola sotto sequestro.

Stalin Quiñónez, capo del Dipartimento di Gestione del Rischio del Comune di Daule, ha affermato che la giostra disponeva dei permessi di funzionamento necessari e regolari. Moisés Cano, capo dei Vigili del Fuoco di Daule, ha informato che sei dei feriti presentano traumi e lesioni alla testa, per cui è stato necessario trasportarli in ospedale per ricevere cure specialistiche. "Gli amministratori delle attrazioni hanno assicurato che copriranno tutte le spese mediche", ha aggiunto

Nel frattempo, il luogo in cui si è verificata la fatalità è stato temporaneamente chiuso e sono in corso ispezioni di sicurezza per determinare le cause esatte dell'accaduto e individuare possibili responsabilità.