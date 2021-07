Si sporge troppo per un selfie panoramico, influencer cade da una cascata e muore tragicamente È scivolata precipitando nel vuoto per diversi metri, così è morta tragicamente Sofia Cheung, una modella e influencer con migliaia di follower su Instagram, nota proprio per le sue foto estreme in luoghi particolarmente suggestivi e panoramici. La 32enne è morta cadendo proprio mentre scattava una foto ai margini di una famosa cascata a Hong Kong.

A cura di Antonio Palma

Era intenta a farsi un selfie estremo sul bordo di una cascata in un parco naturale quando, per motivi tutti da accertare, è scivolata precipitando nel vuoto per diversi metri, così è morta tragicamente Sofia Cheung, una modella e influencer con migliaia di follower su Instagram, nota proprio per le sue foto estreme in luoghi particolarmente suggestivi e panoramici. La 32enne è morta nella mattinata di sabato scorso cadendo proprio mentre scattava una foto ai margini di una famosa cascata a Hong Kong.

Secondo quanto raccontano i giornali locali, la donna durante il weekend stava facendo un'escursione con gli amici nel suggestivo parco Ha Pak Lai e si era fermata per scattare una nuova foto in un famoso punto panoramico da pubblicare poi come sempre sui suoi account social. Qualcosa però è andato storto e la donna è precipitata nel vuoto trovando una morte tragica. Cheung era in posa per una foto sul ciglio della cascata di Tsing Dai vicino a Yuen Long, quando ha perso l'equilibrio ed è caduta per circa cinque metri.

Soccorsa immediatamente dagli amici e poi dai servizi di emergenza, è stata portata in ospedale ma purtroppo ogni sforzo per salvarle la vita si è rivelato inutile: i medici del pronto soccorso hanno solo potuto dichiararne il decesso. Sofia aveva la reputazione di essere una temeraria e condivideva su Instagram le foto delle sue avventure rischiose scalando scogliere e vette. La sua pagina Instagram è costellate di immagini di lei su rocce e scogliere pericolose ma anche in attività sportive ed escursioni. A correndo del suo ultimo scatto aveva scritto una frase ai follower che alla luce di quanto accaduto appare tragica: “Stanno arrivando giorni migliori. Si chiamano sabato e domenica!”