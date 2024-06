Si sporge sui binari per fare un selfie, 29enne uccisa dal treno in Messico: l’incidente ripreso in un video Una donna è morta in Messico mentre cercava di scattarsi un selfie al passaggio dello storico treno ‘La Emperatriz’, una vecchia locomotiva a vapore della compagnia Canadian Pacific Kansas City. La vittima si chiamava Dulce Alondra García Hernández e aveva 29 anni. L’incidente è stato ripreso per intero in un video che è stato successivamente diffuso sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da sinistra: Dulce Alondra García Hernández, 29 anni; il momento prima dell'incidente.

Una donna è morta in Messico mentre cercava di scattarsi un selfie al passaggio dello storico treno ‘La Emperatriz‘, una vecchia locomotiva a vapore della compagnia Canadian Pacific Kansas City (CPKC), che il 2 giugno ha iniziato il suo viaggio attraverso il Paese latinoamericano, dallo Stato di Coahuila, dopo essere partita ad aprile dal Canada.

La tragedia è avvenuta in una cittadina dello Stato di Hidalgo, a circa 120 chilometri dalla capitale. La vittima si chiamava Dulce Alondra García Hernández e aveva 29 anni. Il terribile incidente è stato ripreso per intero in un video che è stato successivamente diffuso sui social.

Dulce Alondra García Hernández, 29 anni.

Come mostrano le immagini, la 29enne, che indossa una maglietta di colore arancione, si è sporta sui binari per farsi una foto con il cellulare voltando le spalle al convoglio che stava arrivando nella località di Nopala de Villagrán. Investita dal pesante mezzo, la si vede cadere a terra e rimanere immobile.

Sono stati purtroppo tutti inutili i tentativi di salvare la vita alla ragazza fatti dai soccorritori immediatamente arrivati sul posto: la giovane è morta sul colpo. Secondo quanto riferiscono fonti locali, sarebbe rimasta uccisa dopo aver ricevuto una forte botta alla testa da un pistone esterno.

Dulce Alondra García Hernández viveva nel comune di Huichapan ed era madre di un bambino, presente al momento dell'incidente. Nel video diffuso sulla tragedia si vede il minore vicino alla 29enne. Il piccolo è riuscito ad accovacciarsi quando ha visto la locomotiva avvicinarsi, un attimo prima che il mezzo colpisse la madre.

Poi il video mostra il bambino scioccato correre via dal corpo della donna, che è stato afferrato da uno dei presenti che poi lo ha trascinato lontano dal percorso del treno in transito a pochi centimetri di distanza.