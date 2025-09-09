Si sente male al funerale del figlio: padre 61enne muore mentre la bara viene portata in chiesa

Il 61enne Norman White è stat colto da un infarto al funerale del figlio 41enne, mentre la bara veniva portata in cappella nel Nord Est dell’Inghilterra. David aveva lottato contro la dipendenza e la famiglia è ora sconvolta dal doppio lutto. “Credo sia morto di crepacuore. Vedere la famiglia riunita per seppellire mio fratello dev’essere stato troppo per lui”, ha detto l’altra figlia.

Norman White

È un destino crudele quello che si è abbattuto su una famiglia britannica, travolta da un dolore senza fine. Norman White, 61 anni, si è sentito male e ha perso la vita durante il funerale del figlio David, mentre la bara del 41enne veniva portata nella cappella di San Bede, al crematorio di Teesside, nel Nord Est dell'Inghilterra. Davanti agli occhi increduli dei parenti, l’uomo sarebbe stato colto da un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo.

David Beilicki era stato trovato privo di vita sul divano di un parente il 31 luglio, dopo anni di lotta contro la tossicodipendenza. La sua scomparsa è coincisa con un anniversario già doloroso: esattamente dieci anni prima, la famiglia aveva celebrato la messa in ricordo dei due gemellini di David, nati senza vita.

"Sembra un film, una tragedia inimmaginabile"

Secondo la sorella Chantelle, David stava finalmente mostrando segni di ripresa, aveva ridotto l’uso di sostanze e stava ricostruendo la propria vita. "Quello che è successo sembra un film, una tragedia che nessuno potrebbe mai immaginare" ha detto la donna, ancora scossa da un dolore che definisce insostenibile.

Il giorno del funerale, la famiglia si era riunita in cappella per l’ultimo addio. "Mi sono voltata e ho chiesto: dov’è papà?" ha raccontato Chantelle. Poco dopo le hanno detto che Norman era collassato. La cappella è stata evacuata, i paramedici hanno tentato disperatamente di rianimarlo e l’uomo è stato portato via in ambulanza. Ma ogni tentativo è stato vano: Norman, padre di sette figli, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Non aveva mai avuto problemi cardiaci" ha raccontato la figlia. "Credo sia morto di crepacuore. Vedere la famiglia riunita per seppellire David dev’essere stato troppo per lui".

Una foto di qualche anno fa di Norman e David da piccolo

Una famiglia distrutta dal dolore

Il doppio lutto ha lasciato la famiglia in ginocchio. Chantelle ha descritto lo shock delle settimane successive come un vuoto assoluto, un dolore che non riesce ancora a elaborare. "David aveva un cuore grande come l’oceano. Ci manca immensamente" ha detto, ricordando che il fratello era padre di due figli piccoli. "I miei bambini sono devastati. La casa non è più la stessa senza di lui".

Norman, appassionato di boxe, era conosciuto e rispettato da molti. Allenava giovani atleti, pur essendo un uomo riservato. "Era mio padre, e lo idolatravo" ha aggiunto Chantelle.