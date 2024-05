video suggerito

Si fermano col furgone e scaricano nove corpi in mezzo alla strada: orrore in Messico L’ennesima macabra scena registrata in alcuni video di sorveglianza e avvenuta nei giorni scorsi in Messico, nella cittadina di Fresnillo. Qui da giorni si assiste a una escalation di violenza innescata dalle gang e dai cartelli criminali del narcotraffico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un furgone bianco che arriva e si ferma in mezzo alla strada, poi alcuni uomini che scendono e iniziano a scaricare qualcosa dal retro: corpi umani lasciati sull’asfalto come ammonimento. È l’ennesima macabra scena registrata in alcuni video di sorveglianza e avvenuta nei giorni scorsi in Messico, nella cittadina di Fresnillo. Qui da giorni si assiste a una escalation di violenza innescata dalle gang e dai cartelli criminali del narcotraffico. Ben nove i corpi umani scaricati in strada martedì scorso nella città dello Stato di Zacatecas purtroppo già tristemente famosa per gli omicidi efferati dei narcotrafficanti.

Le autorità locali hanno ritrovato i nove corpi in due punti. Cinque persone senza vita sono state rinvenute lungo un trafficato viale nelle vicinanze della Centrale di Rifornimento di Fresnillo, altre quattro sul ponte di una superstrada. Secondo la polizia, sarebbe opera dello stesso gruppo criminale, i Sinaloa. Come ha spiegato sui social il segretario generale del governo di Zacatecas, Rodrigo Reyes, infatti, insieme ai cadaveri sono stati lasciati "messaggi indirizzati a un gruppo antagonista".

La scena ripresa in un video è stata condivisa dal giornalista Angel Martínez attraverso i social. Secondo le e autorità la macabra azione sarebbe un'ulteriore reazione del cartello di Sinaloa alle operazioni di polizia che hanno colpito la sua struttura nei giorni precedenti. I cadaveri infatti sono stati scoperti poche ore dopo che le forze di sicurezza statali e federali avevano arrestato nove presunti autori di violenza che sarebbero collegati ai blocchi messi in atti ai cartelli della droga tra domenica notte e lunedì mattina presto.

Leggi anche Vicenza, camion esce di strada e distrugge una chiesa

Gli ultimi eventi infatti si aggiungono all'ondata di violenza iniziata nel pomeriggio del 5 maggio, dopo che la Forza di Reazione Immediata di Zacatecas (FRIZ) e l'Esercito messicano hanno arrestato sei possibili membri del cartello di Sinaloa e ne hanno ucciso un altro durante uno scontro. Per far fronte alla situazione e la autorità hanno imposto un dispiegamento massico di agenti aveva portato all'arresto di altre 26 persone.

Fresnillo si trova su una rotta del traffico di droga contesa dai più potenti cartelli messicani, Sinaloa e Jalisco Nuova Generazione. Il Messico ha fatto registrare circa 450.000 omicidi e più di 100.000 sparizioni da quando lo Stato nel 2006 lanciò un'offensiva antidroga con la partecipazione dei militari.