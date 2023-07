Si addormenta nel parco, giardiniere passa col tosaerba e la travolge: morta mamma di 27 anni Dramma a Modesto, in California, dove una donna di 27 anni, Christine Chavez, è morta dopo essere stata travolta da un tosaerba usato da un giardiniere in un parco dove si era addormentata. Lascia una figlia di 9 anni.

A cura di Ida Artiaco

Si era addormentata in un parco ma il giardiniere non si è accorto della sua presenza e l'ha travolta con il tosaerba uccidendola. Dramma in California, dove Christine Chavez, mamma di 27 anni, è morta nel Beard Brook Park a Modesto. La donna, senza fissa dimora, lascia una figlia di 9 anni e la sua famiglia chiede giustizia.

Stando a quanto riporta la stampa americana, è stato il giardiniere a lanciare l'allarme dopo essersi reso conto di quanto successo lo scorso 8 luglio. L'operaio, non identificato, ha detto di non aver visto la donna addormentata fino a quando non ha notato un corpo nell'erba che aveva già travolto, ha spiegato alla polizia locale, che intervenuta sul posto, ha trovato "brandelli del corpo della donna".

Per questo, ne è stato dichiarato il decesso sul posto. I membri della famiglia di Christine hanno affermato che il loro dolore è stato aggravato da quella che hanno definito una "pulizia irrispettosa. Hanno lasciato grossi pezzi di lei dappertutto, appena coperti dall'erba", ha detto a Fox 40 la sorella Rosalinda.

La famiglia della donna crede che la gestione negligente dei suoi resti potrebbe essere dovuta al fatto che era una delle migliaia di residenti senzatetto della città. Altri clochard che frequentano il parco hanno raccontato di aver visto Christine lavarsi i capelli in un bacino d'acqua nei dintorni prima di andare a dormire sul prato vicino al parco giochi e al campo da baseball. Solo venti minuti dopo è arrivato il giardiniere col tosaerba.

Ora i suoi cari chiedono giustizia e ordinanze cittadine più forti che proteggano i senzatetto. "Non se lo meritava", ha detto il fratello maggiore Randy Chavez, 33 anni, dell'Arizona. "Mia sorella era amata, ma voleva essere libera. Vogliamo che le leggi cambino in modo che non accada di nuovo. Indipendentemente dal fatto che siano clochard, dovrebbero essere trattate come qualsiasi altra persona", ha concluso.