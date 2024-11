Seguono Google Maps e precipitano da un ponte incompleto: morti tre uomini in India

video suggerito

A cura di Giovanni Turi

A sinistra, l'app Google Maps; a destra, il ponte non completo nel distretto di Bareilly

Stavano viaggiando in auto per raggiungere un matrimonio a Faridpur, nello stato indiano di Uttar Pradesh. Partiti da Noida, poco fuori dalla capitale Nuova Delhi, Google Maps gli ha indicato di attraversare un ponte sopraelevato rispetto al fiume Ramganga nel distretto di Bareilly. Imboccata la strada, però, all'improvviso sono precipitati nel vuoto.

Il ponte era incompleto. I passeggeri non lo sapevano e non sono riusciti a vederlo per colpa dell'intensa nebbia. L'applicazione li ha indirizzati lì lo stesso. Sono morti in questo modo tre uomini indiani nella notte di sabato 23 novembre. Soltanto il mattino dopo, sono stati rinvenuti dalla popolazione dei villaggi di Khallpur, nei pressi del ponte.

Una volta che le autorità hanno confermato i decessi, i corpi sono stati recuperati da una barca. Come riporta The Economic Times, le autorità locali hanno confermato che le vittime si stavano muovendo in auto seguendo Google Maps. Le vittime sono anche state identificate grazie ai tabulati raccolti dai loro telefoni: Nitin Kumar, 30 anni, e i suoi cugini Ajit Kumar (35enne) e Amit Kumar (30 anni).

Nitin e Ajit, residenti a Farrukhabad, lavoravano come autisti per una società di sicurezza, Amit era originario di Mainpuri. Verrà svolta un'autopsia sui corpi delle vittime, mentre le indagini procedono spedite. Infatti, la polizia della stazione di Dataganj ha arrestato quattro ingegneri e un portavoce regionale di Google Maps come presunti responsabili.

Il portavoce di Google Maps ci ha tenuto a esprimere "le più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime. Stiamo lavorando a fianco delle autorità e garantendo il nostro supporto per le indagini". Stando a The Hindu, una porzione del ponte è stata spazzata via da un'alluvione nel settembre del 2023.

Non c'erano né barriere di sicurezza né cartelli d'avvertimento lungo la strada. Un residente ha perfino raccontato che un muro alto un metro e mezzo eretto dalle autorità locali per segnalare la fine della strada sarebbe stato buttato giù da una persona non identificata. In questo momento, sono in corso ispezioni di tutte le strade, i cavalcavia e i sottopassaggi dell'area.

India Today rimarca che le immagini satellitari mostrano una parte del ponte crollata l'anno scorso e che, in data lunedì 25 novembre, Google Maps continuava a suggerire il percorso lungo il ponte agli utenti che sceglievano di percorrere l'itinerario a piedi, mentre non era disponibile per i veicoli a quattro ruote.

Molte persone, compreso il fratello di Nitin Kumar e Amit Yadav, direttore del National Road Safety Mission, sostengono che l'incidente fosse assolutamente evitabile e parlano di un'applicazione che si è rivelata "negligente".