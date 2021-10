Scuolabus contro albero: morti 5 alunni delle elementari. Uno dei bimbi corre due km e chiede aiuto La tragedia è avvenuta intorno alle 10:00 di oggi 11 ottobre nei pressi di Çatağıl, nella provincia anatolica di Afyonkarahisar. Uno dei ragazzini a bordo del mezzo ha corso 2 chilometri per raggiungere il villaggio più vicino e chiedere aiuto. Sua sorella Melisa, 14 anni, è morta nello schianto. Ancora da chiarire le cause del disastro.

A cura di Biagio Chiariello

Drammatico incidente stradale questa mattina, 11 ottobre, in Turchia. Cinque alunni di scuole elementari sono morti e altri cinque sono rimasti feriti in un incidente stradale mentre si trovavano a bordo del minibus che li stava portando a scuola, secondo quanto riportato dall'agenzia Anadolu. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:00 nei pressi del villaggio di Çatağıl nella provincia anatolica di Afyonkarahisar. Stando alle prime ricostruzioni l'autista del mezzo avrebbe perso il controllo in una strada sterrata, finendo contro il tronco di un albero. Il tetto del pulmino è andato in frantumi per la forza dell'impatto. Hürriyet riporta che uno dei giovani a bordo, Arda Berk Demirel, rimasto leggermente ferito, avrebbe percorso circa 2 chilometri fino al villaggio più vicino per dare l'allarme. Tra le vittime ci sarebbe anche sua sorella, Melisa, 14 anni.

Nell'incidente 5 studenti nel veicolo hanno perso la vita, 5 studenti sono rimasti feriti, 4 dei quali gravemente. I feriti sono stati trasportati in ambulanze in vari ospedali di Afyonkarahisar. Sul posto sono arrivati il governatore di Afyonkarahisar Gökmen Çiçek, il sindaco, Mehmet Zeybek e il capo della polizia provinciale, Ali Temiz. Stando alle prime informazioni, lo scuolabus stava portato gli studenti dai villaggi della regione alla scuola secondaria del villaggio di Alanyurt, e all'uscita del villaggio di Çatağıl, per un motivo imprecisato, ha perso il controllo poiché l'autista ha perso il controllo. Il quotidiano riporta che gli studenti che hanno perso la vita nell'incidente sono Ismail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Delivery Eser (13) e Damla Duran (11).