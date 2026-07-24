Scramble Nato oggi, Eurofighter italiani e F-16 rumeni intercettano e abbattono drone non identificato

I primi a decollare sono stati proprio i caccia italiani che sorveglino lo spazio aereo Nato seguiti dagli F-16 rumeni che poi hanno abbattuto il drone con un missile aria-aria quando ha invaso lo spazio aereo del Paese.

Allerta massima oggi nei cieli della Romania dove a seguito dell'individuazione di un drone non identificato è scattato lo Scramble dei caccia della NATO che ha chiamato in azione due Eurofighter italiani e due F-16 romeni che infine hanno intercettato e abbattuto il velivolo senza pilota dopo che questi aveva invaso lo spazio aereo rumeno.

L'allarme è partito nelle prime ore del mattino di oggi venerdì 24 giugno 2026, quando i sistemi radar hanno individuato un velivolo a pilotaggio remoto (UAV) sconosciuto che che si avvicinava pericolosamente allo spazio aereo dell'Alleanza. Negli aeroporti romeni è scattato immediatamente lo Scramble con il decollo immediato di due caccia Eurofighter italiani di stanza della base aerea di Mihail Kogălniceanu e di due F-16 rumeni dalla base aerea di Fetești.

Sotto il comando e controllo della NATO, i caccia infine hanno intercettato il drone e hanno ricevuto l'autorizzazione ad intervenire sul velivolo, dopo che questo aveva oltrepassato lo spazio aereo rumeno. "Questo sforzo congiunto multinazionale sottolinea come la NATO sia pronta e in grado di reagire a qualsiasi potenziale minaccia aerea, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per salvaguardare il nostro territorio e proteggere la nostra popolazione" spiegano dal comando Nato.

I caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono impegnati in Romania da diversi mesi nell'ambito dell'Operazione NATO Eastern Sentry per garantire la difesa dello spazio aereo dell'Alleanza Atlantica e sono di stanza proprio nella base aerea di Mihail Kogălniceanu dove svolgono sia attività operative che addestrative.

Il drone era stato individuato dai radar alle 09:39 di venerdì 24 luglio e quindi monitorato ma poi la traiettoria ha successivamente penetrato lo spazio aereo nazionale facendo scattare l'allerta. I primi a decollare sono stati proprio i caccia italiani alle 09:48, seguiti poi da quelli rumeni alle 10:56.

L' intercettazione del drone è avvenuta alle 11:02 di oggi e ad abbattere il velivolo è stato un F16 dell'Aeronautica Militare locale su un'area disabitata nella contea di Buzău. "L'azione è il risultato di addestramento, della rapida risposta delle Forze Armate Rumene e di una coordinazione impeccabile con gli Eurofighter italiani in servizio di NATO Air Policing" ha fatto sapere la ministra degli Esteri della Romania

Secondo le autorità locali, il drone è stato intercettato sopra una zona non popolata nei pressi di Padina, a nord-est della capitale Bucarest dove il pilota ha potuto abbattere il drone in sicurezza. I detriti del velivolo senza pilota sono stati recuperati e verranno ora analizzati.