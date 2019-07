Una madre di due figli è stata trovata morta con un "taglio alla gola". Il corpo di Tracy Walker, 40enne, è stato scoperto fuori da una proprietà a Lerwick, la città principale delle Isole Shetland, nelle prime ore di martedì mattina. Si ritiene che la donna sia stata vittima di un "orribile aggressione a colpi di coltello". La polizia ha arrestato un uomo e una donna, rispettivamente di 31 e 27 anni, in relazione all’omicidio. Il fratello di Tracy, Dell Smith, 43 anni, ha dichiarato: "Era il miglior essere umano che tu potessi incontrare. Aveva tutti i cliché: buona e cordiale. Quello che è successo è inspiegabile. ”Tracy è stata trovata in Ladies Drive intorno alle 2.05 vicino al terminal dei traghetti, non lontano da casa sua. La 40enne lavorava come badante. “Questo è uno shock davvero grande. È difficile accettare che se ne sia andata. Tracy era una ragazza molto indipendente. L'ultima volta abbiamo parlato è stato tre o quattro mesi fa” ha ammesso Smith, evidenziano come i rapporti familiari si fossero deteriorati da qualche tempo.

Una persona vicina alle indagini che non desiderava essere nominata ha detto al Daily Record: "Gli agenti si sono trovati di fronte a una scena piuttosto raccapricciante. Stiamo parlando di una giovane mamma la cui vita è stata tragicamente spezzata in quello che sembra un orribile attacco di coltello”. È stato riferito che Tracy è cresciuta sull'isola e ha lavorato come assistente sociale. L'ispettore investigativo Ross Fitzgerald della polizia scozzese ha dichiarato: "Le nostre indagini sono in corso e in una fase relativamente precoce. Tuttavia, colgo l'occasione per sottolineare che non esiste alcun rischio apparente per la comunità più ampia”.