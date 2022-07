Scoprono che usa protesi per fare sesso, uomo trans le aggredisce e finisce in prigione femminile Il 32enne ha ingannato le donne mentendo per avere rapporti sessuali durante i quali ha usato un pene finto. Scoperto, le ha aggredite e picchiate.

A cura di Antonio Palma

Per attirare le donne e fare sesso con loro, mentiva su suoi organi genitali e usava in realtà una protesi ma quando le partner se ne accorgevano le minacciava arrivando anche ad aggredirle per impedire che rivelassero il suo segreto. Per questo un uomo trans è stato condannato a una pena di dieci anni di reclusione dal un tribunale britannico, la Snaresbrook Crown Court, nella Greater London.

Protagonista della storia Tarjit Singh, nato come una donna di nome Hannah Walters ma che ora si identifica come un uomo. I fatti contestati risalgono a diversi anni fa quando l’uomo ha ingannato due donne e un'adolescente mentendo loro per avere rapporti sessuali durante i quali ha usato un pene finto.

Per impedire che scoprissero il suo segreto nel corso delle relazioni, il 32enne ha sempre indossato abiti durante i rapporti sessuali e ha usato giocattoli sessuali con cinturini, pretendendo sempre il buio. Una delle sue vittime ha scoperto la verità solo dopo diversi mesi.

Quando l'hanno scoperto, però, lui è andato su tutte le furie e le ha picchiate. In una occasione ha minacciato di dare fuoco a una vittima cospargendola di liquido infiammabile per accendini. In altre occasioni ha aggredito le sue vittime a pugni e schiaffi e ha cercato di strangolarle.

Le sue vittime hanno affermato che ora stanno assumendo antidepressivi a causa di quanto subito e stanno lottando per condurre una vita normale.

Il giudice ha descritto Singh come "un bugiardo esperto e manipolatore", dicendo che era "consapevole che queste donne erano vulnerabili" e le aveva ingannate "non rivelando veramente" che era nato biologicamente femmina. Il giudice ha dichiarato: "Invece di aprire una discussione franca e onesta sul tuo genere e su come volevi vivere la tua vita, hai scelto una strada diversa: hai scelto la strada dell'inganno”. L’uomo è stato incarcerato ma è detenuto in una prigione femminile.