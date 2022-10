Scappano dal pub senza pagare, i proprietari: “Saldate il conto o il video andrà alla polizia” Un tavolo da sei ha mangiato al The Sutton Arms di Stokesley, in Inghilterra, ed è andato via senza saldare il conto di oltre 200 sterline: il pub ha lanciato l’appello, “Tornate a pagare o mostrerò i video alla polizia”.

A cura di Gaia Martino

The Sutton Arms, un ristorante a Stokesley, un paese nella contea del North Yorkshire in Inghilterra, ha fatto un appello su Facebook nel quale chiede ai clienti che hanno lasciato il locale, dopo aver mangiato senza pagare, di ritornare per saldare il conto. Potrebbe esserci stato un errore nella confusione della serata, oppure no: un tavolo da sei è andato via tre giorni fa senza pagare il conto di 273,40 £, pari a 318,70 euro. I proprietari chiedono ora di essere risarciti.

L'appello del pub The Sutton Arms

"Per favore, il tavolo da 6, Finney, dovrebbe tornare a pagare il conto dopo essere andato via senza saldarlo": è questo l'appello del pub a gestione familiare a Stokesley, nel Regno Unito. Sulla sua pagina Facebook, The Sutton Arms ha chiesto ai suoi clienti di ritornare al locale per pagare £ 273,40, il conto della cena a base di bistecca, aragosta e diversi drink al bar, consumata due sere fa. "Potrebbe esserci stata un po' di confusione quando siete andati via, pensando che un altro membro del gruppo avesse pagato. Abbiamo provato a mandarvi un messaggio sui social media ma non abbiamo avuto risposta!" si legge nel post condiviso insieme alla fotografia del conto finale del tavolo.

Siamo un piccolo pub a conduzione familiare che sta facendo del suo meglio in questi tempi difficili per la ristorazione, gli errori capitano quindi speriamo che questo possa essere risolto prima di essere costretti ad andare oltre.

A distanza di ore però, non è arrivata alcuna risposta o riscontro da parte dei clienti, così il locale ha condiviso il video ripreso dalle telecamere che li ritrae mentre vanno via.

Il video ripreso dalle telecamere esterne al pub

Trascorse 24 ore, il The Sutton Arms non ha avuto alcuna risposta dai clienti del tavolo da 6, così ha aggiunto un nuovo post sulla pagina Facebook del ristorante nel quale minaccia di inoltrare il video ripreso dalle telecamere alla polizia qualora non arrivasse alcun pagamento.

Questo il filmato della comitiva mentre va via, il resto delle telecamere a circuito chiuso e i fotogrammi saranno trasmessi alla polizia lunedì se il pagamento non arriverà.

Il pub ci ha tenuto a tranquillizzare i clienti, qualora fossero andati via senza pagare a causa di un malinteso. "Alcuni clienti sono andati in bagno, poi uno di loro sembra aver ricevuto una telefonata molto importante ed è corso fuori per rispondere, forse dimenticandosi di tornare a pagare!". Il video condiviso li riprende mentre escono ed abbandonano il locale.