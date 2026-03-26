Ruba ambulanza fuori dall’ospedale ma dentro c’è ancora il paziente: inseguimento da film in Inghilterra

Dopo l’inseguimento, il 31enne ha abbandonato l’ambulanza ed è scappato a piedi ma è stato bloccato da un cane poliziotto. Ora deve rispondere anche del reato di sequestro di persona oltre al furto dell’ambulanza.

Immagine di repertorio.

Alla vista di un'ambulanza aperta e ferma davanti all'ospedale cittadino, un uomo ha pensato di mettersi al volante e scappare col mezzo di soccorso ma all'interno del veicolo si trovava un paziente con un paramedico che lo stava assistendo e che di fatto sono rimasti intrappolati. È il singolare furto avvenuto nella serata di ieri proprio davanti al Royal Stoke University Hospital, in Inghilterra, dove la polizia ha fatto scattare una caccia all'uomo innescando un inseguimento da film per le strade di Stoke-on-Trent.

Il furto dell'ambulanza poco dopo le 20 di ieri, mercoledì 25 marzo, mentre l'ambulanza era parcheggiata all'esterno del principale ospedale cittadino dove era in servizio di soccorso a un paziente da trasportare. Le operazioni erano ancora in corso sul retro dell'ambulanza quando un trentunenne è salito furtivamente a bordo, ha messo in moto ed è scappato via.

L'allarme lanciato subito dopo dal paramedico, che si trovava col paziente, ha fatto scattare immediatamente un massiccio intervento della polizia dello Staffordshire che ha mobilitato varie volanti e un elicottero per individuare il mezzo di soccorso e intercettarlo. "Siamo stati chiamati dopo che un uomo è salito a bordo di un'ambulanza parcheggiata presso l'ospedale e si è allontanato. Al momento del furto, a bordo dell'ambulanza si trovavano un paramedico, un paziente e un'altra persona" ha spiegato la polizia.

L'inseguimento è andato avanti per alcuni minuti tra le strade cittadine fino a quando il ladro si è fermato presso una stazione di servizio nella vicina cittadina di Newcastle-under-Lyme. Qui l'uomo ha abbandonato il mezzo e ha tentato di scappare a piedi ma sul posto sono accorse poco dopo le unità cinofile della polizia che in breve tempo lo hanno individuato nascosto nelle vicinanze e lo hanno arrestato. "Gli agenti hanno raggiunto rapidamente l'ambulanza e l'hanno seguita fino a quando l'autista non si è fermato presso la stazione di servizio Esso sulla A34, all'incrocio tra Liverpool Road e London Road a Newcastle-under-Lyme. Un cane poliziotto e il suo conduttore hanno perlustrato la zona paludosa vicino a London Road e hanno trovato un uomo. Questi ha tentato di scappare, ma è stato fermato dal nostro cane poliziotto" ricostruisce la polizia spiegando che l'uomo non ha voluto fornire un campione per le analisi.

Il 31enne deve rispondere ora dei reati di sequestro di persona, furto d'auto, guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. Per fortuna nessuna delle persone che erano a bordo sono rimaste ferite durante l'inseguimento e il paziente è stato riportato in ospedale.