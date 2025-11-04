Scala una montagna con la figlia per il suo compleanno, in cima viene colpito da un infarto e cade: morto papà 63enne

Ella Rock in Sri Lanka

Un uomo è deceduto mentre stava festeggiando il compleanno della figlia sull'Ella Rock, montagna nel sud dello Sri Lanka. Il 63enne è stato colpito da un infarto una volta raggiunto la cima e la figlia 34enne ha tentato di soccorrerlo, senza però riuscire a salvargli la vita. I due avevano tentato la scalata il 25 ottobre scorso, ma la notizia è stata resa nota soltanto ora.

Il 63enne sarebbe collassato poco dopo aver raggiunto la vetta secondo quanto riferisce la polizia britannica al Mirror. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bandarawela, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Il 63enne era arrivato in Sri Lanka con la figlia il 16 ottobre proprio per l'escursione di compleanno. Insieme alla 34enne aveva esplorato Weligama, località costiera molto nota, per poi raggiungere Ella Rock.

L'escursione è costata cara al 63enne che non ha purtroppo retto la fatica della scalata. Nonostante i tentativi della figlia di allertare i soccorsi, per l'uomo non vi è purtroppo stato nulla da fare. Un portavoce del Ministero degli Esteri ha fatto sapere di essere in contatto con la famiglia per fornire loro tutto il supporto possibile.

Il decesso è avvenuto pochi mesi dopo la morte dell'influencer britannica di moda e viaggi Ebony McIntosh. La donna di 24 anni è stata stroncata da una probabile intossicazione durante il viaggio in Sri Lanka. Non è chiaro se la malattia che l'ha uccisa sia riconducibile a un'intossicazione, ma la 24enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale insieme ad altri turisti che alloggiavano nel suo stesso ostello. Tutti avevano gli stessi sintomi: vomito, nausea e difficoltà respiratorie. Anche per lei, purtroppo, non vi è stato nulla da fare: l'influencer è deceduta dopo lunghe sofferenze.

Diversa la sorte del 63enne, il cui tragico decesso è stato subito ricollegato alla scalata. Sconvolta la figlia, ora assistita dalle autorità del luogo.