Sbattuto con la testa a terra, preso a pugni e ginocchiate: agenti incastrati dal video di una passante La donna, che ha filmato la scena in Usa, era appena arrivata sul posto per fare acquisti e ha parlato di un uomo scalzo che sembrava avere problemi mentali.

A cura di Antonio Palma

Sbattuto brutalmente con la testa a terra a più riprese, preso violentemente a pugni in testa e ginocchiate nella pancia da due agenti mentre un terzo lo tiene fermo immobile a terra, è l’agghiacciante video di un violento arresto, ripreso col telefonino da una passante in Usa, e che ora ha messo nei guai tre agenti statunitensi, finiti sotto inchiesta.

La scena risale alla mattinata di domenica 21 agosto e ha come scenario l’esterno di un negozio di Mulberry, nella contea di Crawford, nello stato dell’Arkansas. Nel filmato vengono ripresi due agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Crawford e un agente di polizia di Mulberry che picchiano un uomo già disteso sul cemento, sbattendogli la testa a terra e riempiendolo di colpi violentissimi.

La donna che ha filmato la scena era appena arrivata sul posto per fare acquisti. La sorella, che ha poi postato il video sui social, ha raccontato: “Cera un uomo scalzo seduto sul marciapiede e stava parlando con le forze dell'ordine quando mia sorella è arrivata alla stazione di servizio. L'uomo si è alzato come se stesse per scappare e gli agenti lo hanno attaccato. Mia sorella mi ha detto l'uomo sembrava avere problemi mentali”.

Il video ha scatenato una valanga di polemiche per l’uso brutale e spropositato della forza da parte della polizia locale e fatto scattare indagini interne. La polizia di stato dell'Arkansas ha aperto un'indagine sull'uso della forza spiegando che l’uomo a terra, identificato come Randall Worcester, 27 anni, è stato arrestato per una serie di reati come furto con scasso, resistenza all'arresto, possesso di uno strumento criminale, violazione di domicilio, minacce terroristiche e aggressione.

L'identità degli agenti non è stata rilasciata ma tutti e tre sono stati sospesi in attesa dei risultatati dell’indagine. "L'indagine della polizia di stato sarà limitata all'uso della forza fisica da parte degli agenti. Al completamento delle indagini, il fascicolo del caso verrà presentato al procuratore della contea di Crawford che determinerà se l'uso della forza da parte delle forze dell'ordine era coerente con le leggi dell'Arkansas", si legge nella dichiarazione della polizia