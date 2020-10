Ucciso dal branco davanti casa sua solo perché aveva osato fermarli e frapporsi tra loro e una donna per salvare quest’ultima da una violenza sessuale. Così è morto Themba Nkumbi, un ventunenne di Soweto, sobborgo di Johannesburg, in Sudafrica, che ha pagato a caro prezzo il suo gesto di altruismo. Come ricostruito dalla polizia, la giovane donna era in strada non lontano dalla sua casa quando quattro uomini l'hanno circondata iniziando a molestarla. Il branco poi si è accanito sulla ragazza tentando una violenza sessuale. A questo punto l’intervento del ventunenne che è riuscito ad aprire il cancello spingendo dentro la ragazza mettendola in salvo.

Il branco quindi si è scagliato su di lui e dopo averlo aggredito a calci e pugni qualcuno ha estratto un’arma e gli ha sparato uccidendolo sul colpo e lasciandolo cadavere in una pozza di sangue. Il branco subito dopo si è dileguato ma grazie alla testimonianza della stessa giovane la polizia sudafricana in poco tempo ha individuato e arrestato tre sospetti mentre un quarto si è reso irreperibile ed è ora ricercato.

“Da quel momento non sono più la stessa ragazza. Mi sento in debito con lui. Se non avesse aperto il cancello per me, sarei io quella morta adesso", ha dichiarato la ragazza, aggiungendo: “Se non ci fosse stato lui ora parleremmo di una storia diversa, di una ragazza violentata e trovata morta tra i cespugli”. La famiglia di Nkumbi spera che la sua morte non sia vana e possa incoraggiare altri uomini a prendere posizione contro la violenza di genere.