Sale sul bus e scompare, i genitori la cercano per 20 anni: trovati solo oggi i resti della 27enne a Leicester

Sono stati trovati 20 anni dopo la scomparsa i resti di Malgorzata Wnuczek, 27 anni, sparita nel nulla a Leicester nel 2006. I familiari hanno continuato a cercarla per 20 anni, lanciando più volte appelli tramite i media.
A cura di Gabriella Mazzeo
Malgorzata Wnuczek
Malgorzata Wnuczek

I resti di Malgorzata Wnuczek sono stati ritrovati quasi 20 anni dopo la sua scomparsa. All'epoca della sua morte, la donna aveva 27 anni. Wnuczek è scomparsa il 31 maggio del 2006 a Leicester in circostanze misteriose: l'ultimo avvistamento è collocabile nei pressi della Peter Jackson Logistics in Sunningdale Road, a Leicester, dove la 27enne ha preso un autobus diretto al centro città.

Prima di sparire, la giovane ha scambiato alcuni messaggi con i familiari. Dopo quel breve contatto, della 27enne non si è saputo più nulla. Le forze dell'ordine non sanno ancora cosa sia accaduto alla ragazza: i resti sono stati ritrovati nei pressi della Great Central Way e saranno sottoposti ad ulteriori test forensi per attestare con certezza matematica l'identità della vittima.

La zona sarà battuta ulteriormente al tappeto per raccogliere altri reperti utili alle indagini. La polizia ha già contattato la famiglia della 27enne per comunicare la notizia del ritrovamento. I parenti della  giovane hanno chiesto ai media di rispettare la loro privacy in un momento di grande dolore.

Un altro appello dei familiari per avere notizie sulla scomparsa della 27enne era stato lanciato nel 2016, dieci anni dopo la sua scomparsa. Nonostante l'accorata richiesta di aiuto, non avevano ricevuto notizie utili al ritrovamento di Malgorzata. Per anni hanno atteso una svolta nel caso fino a oggi, quando sono stati individuati i suoi resti.

Nel giugno del 2023 la polizia aveva già fatto un sopralluogo presso il fiume Soar alla ricerca di indizi utili, ma non era riuscita a trovare nulla. La scoperta di resti umani al largo della Great Central Way è avvenuta mercoledì, dopo che la polizia del Leicestershire ha avviato nuove ricerche sulla scomparsa.

L'operazione è stata suggerita dalla polizia polacca, in possesso di informazioni che non sono ancora state condivise con l'opinione pubblica.

