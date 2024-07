Russia, tornado si abbatte sull’aeroporto nel Tatarstan: ribaltati aerei ed elicotteri in pista Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla repubblica russa del Tatarstan e ha creato non pochi danni sull’aeroporto di Nizhnekamsk Begishevo. Sui social media è circolato il video in cui si vedono i velivoli sollevati dal vento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Una tromba d'aria ha investito l’aeroporto di Nizhnekamsk, nella repubblica russa del Tatarstan. Il fortissimo vento ha trascinato sulla pista alcuni piccoli aerei ed elicotteri, sollevandoli letteralmente da terra.

Almeno quattro i velivoli che hanno subito danni, si tratta di aeromobili da addestramento dell'Università Statale di aviazione civile di San Pietroburgo. Ma anche un elicottero privato e alcune strutture dell'aeroporto sono stati danneggiati, riferisce l'Agenzia Federale per il Trasporto Aereo nel proprio canale Telegram.

"Verso le 15:00 (ora di Mosca) un tornado ha attraverso l'aeroporto di di Nizhnekamsk Begishevo. (…) Secondo i dati preliminari sono stati danneggiati: quattro aerei da addestramento Diamond DA42 dell'Università statale di aviazione civile di San Pietroburgo; un elicottero privato; diversi veicoli di piazzale; una serie di strutture dell'aeroporto", si legge nel messaggio dell'agenzia.

Sui social è circolato il video del passaggio della tromba d'aria nel quale si vede il momento in cui aerei ed elicotteri vengono sollevati dal vento. Alcuni pezzi di lamiera sono stati scaraventati a metri di distanza.

L'evento è stato classificato dall'Agenzia federale per il trasporto aereo come un'emergenza. L'entità dei danni comunque non è stata specificata. La stessa autorità ha aperto un'indagine sull'accaduto. Va comunque specificato che l'aeroporto di Nizhnekamsk non è stato chiuso, e tutt'ora sta funzionando normalmente. Non ci sono stati ritardi dei voli o voli dirottati verso altri aeroporti.