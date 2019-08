Incendio in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia, la “casa" dei sottomarini atomici della flotta del nord. A riportare la notizia sono diversi media russi e secondo Interfax sono nettamente udibili delle esplosioni. Ci sarebbe almeno una vittima oltre a diversi feriti. Stando a una fonte dei servizi di emergenza citata dalla Tass “una persona è morta nell'incidente, originato a bordo di una nave". Sempre secondo la stessa fonte al momento si registrano dieci feriti. Sul posto è stata inviata un'eliambulanza.

Nessuna evacuazione necessaria – Riguardo l’incidente il governatore della regione di Arkhangelsk, Igor Orlov, ha detto che non è necessaria "nessuna evacuazione" a seguito dell'incendio. "No, non esiste nulla del genere, non abbiamo tali informazioni", ha risposto il governatore quando gli hanno chiesto se ci fossero piani per l'evacuazione dei civili. Anche il livello delle radiazioni a Severodvinsk "resta normale", secondo quanto ha assicurato alla Tass una fonte nelle forze dell'ordine locali. L'esplosione, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuta durante il test di un motore di un jet a combustibile liquido.