in foto: Immagine di repertorio

Un aereo con 28 persone è sparito dai radar mentre sorvolava la Russia Orientale. Si tratta di un An-26, partito da Petropavlovsk-Kamchatsky e diretto a Palana nella Penisola di Kamchatka. Secondo quanto riportato dalle agenzie russe Ria Novosti e Tass che citano i servizi di emergenza, le autorità russe hanno riferito di aver perso i contatti con un aereo sul quale viaggiavano 28 persone, tra cui sei membri dell’equipaggio e due bambini.

I resti dell'aereo individuati in mare

I resti dell'aereo sarebbero stati individuati in mare secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti, anche se non vi è stata ancora comunicazione ufficiale del fatto che sia precipitato. Le operazioni di ricerca e soccorso del velivolo da parte di due elicotteri e di diverse squadre di soccorso sono stata avviate immediatamente. L'ultimo grave incidente aereo in Russia risale al maggio 2019, quando un Sukhoi Superjet della compagnia nazionale Aeroflot fu costretto ad un atterraggio di emergenza e prese fuoco sulla pista di un aeroporto di Mosca, uccidendo 41 persone. Nel febbraio 2018, un AN-148 della Saratov Airlines si schiantò poco dopo il decollo vicino a Mosca a causa di un errore umano, uccidendo tutte le 71 persone a bordo.

A bordo anche due bambini

Secondo quanto riportato dal ministero delle Emergenze russo, l'aereo, che trasportava viaggiatori dalla città di Petropavlovsk-Kamchatki, nella regione della Kamchatka, era diretto alla città di Palana e non avrebbe contattato il controllo torri nei tempi previsti. L'aereo aveva a bordo 22 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio.