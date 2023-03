Rubano vino dal ristorante stellato: colpo da 1,6 milioni di euro. Condannati ex miss e il compagno In fuga da un ristorante stellato con una refurtiva altrettanto di pregio: 45 bottiglie di vino dal valore complessivo stimato di oltre 1,6 milioni di euro. L’ex reginetta di bellezza Priscila Guevara e il fidanzato Constantín Dumitru sono stati condannati a quattro anni.

A cura di Biagio Chiariello

45 bottiglie di vino avvolte in asciugamani per un bottino da 1,6 milioni di euro. A tanto ammonta il furto perpetrato da una coppia in un ristorante stellato Michelin: ora la donna, messicana, e il suo fidanzato, cittadino rumeno-olandese, sono stati condannati a quattro anni di carcere. La rapina ai danni del famoso ristorante Atrio, a Caceres, in Spagna, era avvenuta il 27 ottobre 2021 e pianificata "nei minimi dettagli".

Il bottino comprendeva due bottiglie dell'azienda vinicola francese Chateau d'Yquem, una del 1806 elencata nella carta dei vini di Atrio per il prezzo di 350.000 euro e un'altra del 1883 per 45.000 euro. Molte altre bottiglie di rinomate cantine provenivano da annate degli anni Novanta e 2000, secondo i dettagli elencati nella sentenza del tribunale provinciale di Caceres.

l tribunale ha nominato la coppia solo come Tatania e Estanislao, ma sono stati identificati dai media spagnoli come Priscila Guevara, ex Miss Earth 2016 messicana, e Constantn Dumitru. Avevano visitato il ristorante tre volte nei mesi precedenti la rapina. La notte del furto, la donna ha effettuato il check-in nell'hotel adiacente al ristorante, utilizzando un falso passaporto svizzero. Il suo ragazzo l'ha raggiunta più tardi ma non ha fatto il check-in. Hanno poi cenato con 14 portate al ristorante, facendo una visita guidata alla cantina.

Verso le 2:00 la donna ha chiamato la reception, chiedendo un'insalata dal servizio in camera, e più tardi un dolce. L'impiegato, che ha detto di essere solo in albergo, ha accettato gli ordini, lasciando la reception sguarnita. In questo momento il fidanzato della donna ha rubato una chiave elettronica per aprire la cantina.

La coppia ha lasciato l'hotel con le bottiglie rubate verso le 5 del mattino. Alla fine sono stati arrestati al confine tra Montenegro e Croazia nel luglio 2022. Nessuna delle bottiglie di vino è stata recuperata, anche se il ristorante è stato risarcito con 753.000 euro dalla propria compagnia assicurativa.

Il tribunale ha condannato la donna a quattro anni di reclusione e l'uomo a quattro anni e mezzo per rapina a mano armata. Li ha inoltre condannati a pagare € 753.000 di danni.