Rimprovera coppia che fa uso di droghe davanti alla cameretta dei figli, mamma pugnalata a morte in Usa La 28enne Shawna Weems si era accorta di un uomo e una donna intenti a fare uso di droghe fermi proprio davanti alla finestra della cameretta dei figli. Per questo era uscita di casa chiedendo ai due di spostarsi ma è stata accoltellata e uccisa.

Accoltellata davanti casa sua solo perché aveva osato rimproverare una coppia che aveva scelto quel posto per fare uso di droga, così una giovane mamma statunitense è stata uccisa nei giorni scorsi in California lasciando orfani i suoi tre figlioletti. La terribile aggressione lunedì scorso, intorno alla mezzanotte, davanti all’abitazione della famiglia a Hemet, nel sud della California, nella Contea di Riverside.

La donna, la 28enne Shawna Weems, si era accorta di un uomo e una donna intenti a fare uso di droghe fermi proprio davanti alla finestra della cameretta dei figli. Per questo era uscita di casa chiedendo ai due di spostarsi in un altro luogo più appartato e più consono. I familiari affermano che la ventottenne stava semplicemente cercando di proteggere la sua famiglia quando ha chiesto alle persone di allontanarsi dalla finestra dove dormivano i suoi figli.

Secondo alcuni testimoni interpellati dai media locali, il confronto però in poco tempo si è trasformato in uno scontro verbale. Al culmine della lite, l’accoltellamento fatale. La donna è stata raggiunta da numerosi fendenti e lasciata a terra in una pozza di sangue mentre la coppia si è allontanata a bordo di un camper. Per la 28enne purtroppo inutili i successivi soccorsi medici, Shawna Weems è morta poco dopo l’arrivo in un ospedale locale.

Secondo la polizia, quella notte erano arrivate diverse chiamate dei residenti che facevano riferimento a un disturbo della quiete in zona prima dell’accoltellamento. Quando gli agenti sono accorsi sul posto, però, hanno trovato la vittima già a terra esanime con diverse coltellate.

Dopo alcuni giorni di indagine, per la morte della mamma 28enne la polizia venerdì ha arrestato un’altra donna, la 27enne Autumn Goodwin, residente nella stessa città. Per la polizia sarebbe stata lei a sferrare le coltellate mortali. La donna è stata arrestata e ora è in carcere con una cauzione da 1 milione di dollari. Le indagini però proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.