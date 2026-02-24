Resti umani trovati alla periferia di Sydney: “Potrebbero essere dell’uomo rapito per errore giorni fa”

Chris Baghsarian, 85 anni.

Resti umani sono stati trovati nei pressi di un golf club a Pitt Town, sobborgo alla periferia di Sydney, in Australia, nella mattinata di oggi, martedì 24 febbraio. La polizia del Nuovo Galles del Sud ritiene che possano appartenere all'85enne Chris Baghsarian. Giorni fa l'uomo è stato rapito per errore, probabilmente scambiato per un'altra persona.

L'85enne, un nonno vedovo, è stato portato via dalla sua casa di North Ryde poco dopo le 5 del mattino di venerdì 13 febbraio. Le indagini hanno stabilito che non si trattava dell'obiettivo designato del rapimento.

Ieri, lunedì 23 febbraio, la polizia ha inoltre dichiarato che prove forensi collegate a Baghsarian sono state trovate in un'auto carbonizzata a Westmead. Successivamente gli agenti hanno eseguito una perquisizione nella boscaglia a Glenorie.

Gli investigatori hanno trovato i resti umani intorno alle 8 di martedì, ha affermato il sovrintendente capo Andrew Marks. L'auto, una Toyota Corolla grigia, è stata avvistata a Glenorie nella notte di sabato 14 febbraio e poi a Pitt Town Bottoms Road alle 21.05.

"La Toyota era in quella zona alle 21.05 di sabato due fine settimana fa", ha riferito. "È molto vicino al campo da golf di Lynwood. Chiediamo a chiunque si trovasse in quella zona e avesse visto l'auto in quel momento o qualcuno comportarsi in modo sospetto di contattare la polizia. Siamo tutti indignati che tutto questo sia accaduto a un uomo innocente."

La Corolla è stata data alle fiamme nella tarda serata di lunedì 16 febbraio. Marks ha esortato la cittadinanza a condividere con gli investigatori qualsiasi filmato abbia ripreso la Toyota.

All'interno dell'auto gli agenti hanno scoperto delle prove collegate a una proprietà abbandonata a Dural, dove si ritiene che Baghsarian sia stato tenuto per qualche tempo. Giovedì sera la polizia ha fatto irruzione nella proprietà utilizzata come "roccaforte improvvisata dai rapitori".

La famiglia di Baghsarian la scorsa settimana ha dichiarato di star "vivendo un incubo", definendo il rapimento dell'85enne "surreale", riporta il Guardian.

"La nostra famiglia sta vivendo un incubo che non avremmo mai creduto possibile", hanno detto i parenti. "Facciamo fatica a dare un senso al fatto che sia stato rapito e che la nostra famiglia sia rimasta coinvolta in qualcosa che non ci riguarda".

L'Australian Broadcasting Corporation ha riferito che l'obiettivo del rapimento era molto probabilmente il parente di un uomo legato a una nota famiglia criminale. Marks ha dichiarato di non poter rilasciare ulteriori informazioni in merito alle indagini sui presunti autori.

"Ho fiducia nella capacità degli inquirenti. – ha aggiunto – Se ci saranno prove per identificare i responsabili, li identificheremo e li porteremo in tribunale. Siamo indignati per quanto accaduto e per la mancanza di scrupoli di queste persone".