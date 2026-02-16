Rapitori irrompono in casa e lo sequestrano ma è la persona sbagliata: pensionato sparito a Sidney

L’85enne Chris Baghsarian è stato rapito venerdì mentre dormiva in casa a Sidney ma non è arrivata nessuna richiesta di riscatto. La polizia è sicura che si tratta di uno scambio di persona: “Rilasciatelo subito”

Prelevato in casa sua in piena notte mentre dormiva e portato via in pigiama da una banda di rapitori che però si son sbagliati prendendo la persona sbagliata, è l’inquietante rapimento avvenuto venerdì scorso a Sidney quando i malviventi hanno portato via l’85enne Chris Baghsarian che da quel momento è sparito. La polizia ha comunicato che si tratta sicuramente di uno scambio di persona visto che il pensionato non è convolto in nessun giro criminale e che la famiglia non è cosi ricca da poter pagare un riscatto milionario.

Baghsarian è stato prelevato in casa sua poco prima delle 5 del mattino di venerdì. Come si vede in un video delle telecamere di sorveglianza della zona, due uomini, uno dei quali con un giubbotto catarifrangente, sono scesi da un fuoristrada scuro e hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo che dormiva a North Ryde. Le immagini hanno ripreso poi la luce chi si accende in casa e gli uomini che spingono a forza l'85enne verso l'auto prima di allontanarsi.

"Hanno preso il signor Baghsarian mentre era a casa, nella sua camera da letto nella casa di famiglia, lo hanno caricato su un'auto e lo hanno portato via in un luogo che non conosciamo, riteniamo al mille per cento che il signor Baghsarian non fosse l'obiettivo previsto” ha dichiarato la polizia.

Il momento del rapimento

Gli inquirenti ritengono che il pensionato sia ancora vivo e hanno chiesto ai rapitori di lascialo libero ma col passare dei giorni si teme per la sorte dell’85enne che ha bisogno di medicine. Gli investigatori credono che i rapitori volessero prendere qualche componete di un gruppo criminale ma hanno sbagliato casa.

"Sappiamo che questi reati solitamente interessano coloro che sono coinvolti nelle reti della criminalità organizzata ma il signor Baghsarian non era coinvolto in alcuna attività criminale e la famiglia è in difficoltà” ha affermato il capo dei detective, aggiungendo: “Poiché la famiglia non è coinvolta in questo tipo di crimini e in quel mondo, non hanno ricevuto alcuna richiesta di riscatto".

"Informate la polizia dove si trova attualmente o, in alternativa, lasciate il signor Baghsarian in un centro commerciale, al pronto soccorso o anche in una casa di cura. Vi esortiamo a farlo il prima possibile” hanno aggiunto le autorità locali in un appello ai rapitori.

Secondo quanto riporta 9 News, però, purtroppo negli ambienti criminali locali starebbe circolando un video inquietante, ottenuto anche dalla polizia, che mostrerebbe il signor Baghsarian legato, imbavagliato e insanguinato. Altre immagini mostrerebbero l'uomo di 85 anni in posizione fetale, con le mani legate.