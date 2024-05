video suggerito

Resti di un topo nel pane: ritirate centinaia di migliaia di confezioni dai supermercati in Giappone Pasco Shikishima Corporation, una delle aziende leader nei prodotti da forno in Giappone, ha deciso di ritirare centinaia di migliaia di confezioni di pane in cassetta e di rimborsare i clienti dopo la scoperta dei resti di un topo.

A cura di Davide Falcioni

Resti di topo sono stati trovati nel pane: per questo Pasco Shikishima Corporation, una delle aziende di prodotti da forno più note del Giappone, ha deciso di ritirare centinaia di migliaia di confezioni di pane in cassetta e di rimborsare i clienti. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dopo che alcuni consumatori hanno denunciato di aver rinvenuto pezzi di un ratto in almeno due pacchetti acquistati al supermercato. La società ha correttamente riconosciuto l'errore e ritirato dagli scaffali non meno di 104mila confezioni, scusandosi ovviamente con tutta la clientela.

Il pane Pasco è un alimento base in molte famiglie giapponesi ed è presente praticamente ovunque nei supermercati e nei minimarket di tutto il Paese: per questo la contaminazione ha destato non poche polemiche. Finora, comunque, non ci sono state segnalazioni di malori: "Ci scusiamo profondamente per l'inconveniente causato ai nostri clienti, ai partner commerciali e a tutte le parti interessate", ha affermato la società, che tuttavia non ha spiegato pubblicamente come sia stato possibile che dei pezzi di un ratto siano finiti in mezzo all'impasto del pane, chiarendo soltanto che farà tutto il possibile "per rafforzare i controlli di qualità affinché ciò non accada mai più". Di certo le due confezioni incriminate sono state prodotte a Tokyo. La società ha inoltre pubblicato un modulo sul proprio sito internet affinché i clienti interessati possano richiedere rimborsi online.

I prodotti Pasco vengono esportati anche negli Stati Uniti, in Cina, in Australia e a Singapore. I richiami alimentari sono piuttosto rari in Giappone, Paese con standard igienico-sanitari notoriamente elevati. Tuttavia di recente si sono verificati diversi allarmi sanitari che hanno coinvolto il cibo: centinaia di studenti si sono sentiti male dopo aver bevuto latte avariato fornito alla loro scuola e cinque persone sono morte dopo aver mangiato degli integratori alimentari prodotti per ridurre il colesterolo.