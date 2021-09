Regno Unito, vicepreside fa stuprare una ragazzina da un 52enne. Il preside: “Siamo sotto choc” Julie Morris, insegnante di matematica, ha lavorato presso la St George’s Central Church of England Primary School di Wigan per circa dieci anni. Ora è stata sospesa. Avrebbe facilitato lo stupro di una ragazzina di neanche 13 anni da parte di un uomo adulto. Ora entrambi sono in carcere.

A cura di Biagio Chiariello

La vicepreside di una scuola elementare inglese è stata accusata di aver favorito lo stupro di una ragazzina. Julie Morris, che ha lavorato presso la St George's Central Church of England Primary School di Wigan per circa dieci anni, si trova ora in custodia cautelare dopo essere apparsa in tribunale lunedì. La 44enne è stato accusato di favoreggiamento nello stupro di una bambina di età inferiore ai 13 anni. Della violenza vera e propria deve invece rispondere il 52enne David Morris, di Eccleston, nel Merseyside. Nonostante l'uomo e la donna abbiano lo stesso cognome, tra di loro non vi è alcun rapporto di parentela.

Julie Morris, che insegna matematica e educazione religiosa, è stata sospesa dal Wigan Council. In una lettera a tutti i genitori, il preside Grogan ha parlato di una storia "dolorosa" e di "uno shock per tutti all'interno della comunità scolastica". "È importante sottolineare che le accuse in relazione ai presunti reati non sono collegate alla nostra scuola", ha aggiunto. Ha esortato i genitori a "fare attenzione" ai "procedimenti giudiziari attivi e alle indagini di polizia".

Sia David Morris che Julie Morris sono apparsi di fronte alla corte dei magistrati di Liverpool lunedì 6 settembre. La coppia è stata rinviata a giudizio per comparire di fronte al tribunale della corona a Liverpool il 4 ottobre. Un portavoce della polizia del Merseyside ha affermato che sta "lavorando a stretto contatto con la Greater Manchester Police e il Wigan Council per garantire che siano attuate misure di salvaguardia adeguate".