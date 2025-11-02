Regno Unito, dieci accoltellati sul treno diretto a Huntingdon: “Sangue ovunque”. Due arresti

Dieci persone sono rimaste ferite, nove in gravi condizioni, in un accoltellamento su un treno vicino a Huntingdon, nel Cambridgeshire. Due uomini sono stati arrestati. L’aggressione ha scatenato il panico a bordo e la linea ferroviaria è stata temporaneamente chiusa. Il premier Starmer: “Fatto terribile”

È stata una serata di terrore quella vissuta sabato sui binari del Cambridgeshire, nell’est dell’Inghilterra. Diverse persone sono rimaste ferite – almeno dieci secondo le prime ricostruzioni, nove delle quali in gravi condizioni – in seguito a un accoltellamento a bordo di un treno partito da Peterborough e diretto alla stazione di Huntingdon, nel Cambridgeshire

L’aggressione si è consumata poco dopo la partenza, attorno alle 19:39, mentre il convoglio attraversava la zona di Huntingdon, dove è poi stato bloccato per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Due persone sono state arrestate.

L’attacco e il caos a bordo: "Sangue ovunque"

Testimoni parlano di scene drammatiche. Un passeggero ha raccontato al Times di aver visto “una persona coperta di sangue che cercava di fuggire dopo essere stata colpita”. “Si muovevano attraverso il vagone dicendo: ‘Hanno un coltello, mi hanno accoltellato’”, ha ricordato un altro, aggiungendo che “quando il treno si è fermato erano praticamente a terra, crollati. Sono stati portati via in ambulanza quasi subito”. Un terzo passeggero ha riferito che “c’era sangue ovunque” e che “alcune persone venivano calpestate” nella confusione mentre tentavano di raggiungere le uscite o di chiudersi nei bagni per trovare riparo.

Stando alle prime informazioni, due uomini – entrambi arrestati – avrebbero improvvisamente aggredito i passeggeri, uno dei quali armato di un grosso coltello. L’attacco, avvenuto su un treno affollato per via del fine settimana e delle vacanze scolastiche, ha scatenato il panico tra i presenti. La British Transport Police ha ricevuto le prime segnalazioni alle 19:39: in pochi minuti più di trenta agenti, compresi reparti armati, sono stati inviati sul posto insieme a decine di ambulanze ed elicotteri medici.

L’intervento delle autorità e il blocco della linea ad Huntingdon

Il treno è stato bloccato nella stazione di Huntingdon, dove la polizia ha istituito un vasto perimetro di sicurezza e fatto evacuare tutti i passeggeri. Le immagini pubblicate sui social mostrano veicoli di emergenza e agenti armati che circondano il convoglio, mentre i soccorritori prestano assistenza ai feriti distesi lungo la banchina.

L’episodio ha causato la chiusura temporanea della linea principale tra Stevenage e Peterborough e la sospensione dei collegamenti per l’intera serata. La London North Eastern Railway (LNER), che gestisce la tratta, ha invitato i passeggeri a cancellare o rinviare i propri viaggi, garantendo solo un numero limitato di treni per consentire il rientro di chi era già in viaggio.

Le autorità non hanno ancora diffuso l’identità degli arrestati né chiarito la natura dell’aggressione. “Rimangono da appurare la dinamica dei fatti e il numero esatto delle vittime”, ha comunicato la polizia del Cambridgeshire, che ha chiesto alla popolazione di non spostarsi nella zona e a chiunque disponga di informazioni utili di mettersi in contatto con le autorità.

Le reazioni politiche e istituzionali in Regno Unito

La gravità dell’episodio ha suscitato immediata reazione anche a livello politico. Il primo ministro Keir Starmer ha definito l’aggressione “profondamente sconcertante”. “I miei pensieri sono con tutti coloro che sono rimasti coinvolti e ringrazio i servizi d’emergenza per il loro pronto intervento”, ha dichiarato, aggiungendo che “chiunque si trovi nell’area dovrebbe seguire i consigli della polizia”.

La ministra degli Interni, Shabana Mahmood, si è detta “estremamente rattristata dagli eventi” e ha invitato la popolazione alla prudenza: “Evitiamo illazioni e commenti finché la situazione non sarà più chiara”.

Anche il presidente dei Conservatori, Kevin Hollinrake, ha parlato di “scene terrificanti a Huntingdon”, esprimendo vicinanza “alle vittime e agli operatori dei servizi d’emergenza impegnati sul posto”. Dall’opposizione, il segretario ombra per l’Interno Chris Philp ha parlato di “un brutale attacco di massa” e ha chiesto al governo “aggiornamenti immediati sugli arresti e sulle indagini in corso”.