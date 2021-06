Un uomo sgozzato, un altro impalato a un tronco, una donna soffocata in una rissa per una coperta. È il bilancio delle quarantotto ore in cui si è svolto il “Redneck Rave” nel Kentucky, un evento organizzato al Blue Holler Offroad Park nella piccola città di Mammoth Cave, un centinaio di chilometri a sud di Louisville.

Strangolamenti, risse, impalamenti

L’evento ha attirato decine di migliaia di spettatori (secondo Nme sono stati venduti circa 20 mila biglietti) e, tra alcolici e droga (lo sceriffo ha dichiarato di aver trovato auto con metanfetamine, marijuana, alcol di ogni sorta), sono avvenuti diversi incidenti. Uno di questi ha coinvolto due amici. "Erano ubriachi, hanno litigato, uno di loro ha tagliato la gola all’altro e poi è fuggito nel parco" ha raccontato lo sceriffo della contea. Un 29enne, Lancer Hodges, è stato invece arrestato: per accaparrarsi una coperta avrebbe strangolata una donna fino a farla svenire. Un altro uomo, alla guida di un auto, è finito impalato dopo aver guidato il suo mezzo sopra a un albero. I primi soccorritori sono stati costretti a lasciare il tronco nell'addome dell'uomo mentre lo trasportavano in aereo in ospedale.

48 persone arrestate

Altri incidenti hanno visto dita mozzate, lussazioni e ossa rotte: alla fine, visti i troppi casi, lo sceriffo Shane Doyle ha dovuto fermare la manifestazione dopo aver arrestato 48 persone. L’organizzatore, Justin Time, si è detto "molto soddisfatto" di com’è andato l’evento e in un post su Facebook ha invitato a dare suggerimenti per la prossima edizione, prevista a ottobre.