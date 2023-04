Re Carlo e le sfide del suo Regno: l’apprezzamento resiste ma tra i giovani sempre meno gradimento Gli ultimi sondaggi sul gradimento della monarchia tra la popolazione indicano ancora un ampio sostegno nel Paese ma tra i giovani ormai la maggioranza preferisce un capo di stato eletto al posto di Re Carlo.

A cura di Antonio Palma

Re Carlo e la Regine consorte, Camilla.

Mentre si appresta ad essere incoronato il prossimo 6 maggio, davanti a Re Carlo si affacciano nuove sfide. L'opinione pubblica sulla monarchia britannica infatti sta cambiando, che se lentamente, e toccherà a lui riguadagnare l’apprezzamento dei cittadini del Regno Unito, un po’ affievolito durante questo momento di transizione, dopo un lungo periodo di stabilità e continuità caratterizzato dalla presenza costante della longeva sovrana Elisabetta II.

Gli ultimi sondaggi sul gradimento della monarchia tra la popolazione indicano ancora un ampio sostegno al mantenimento della monarchia nel Paese ma con cambiamenti in atto evidenti che potrebbero rappresentare un campanello di allarme. In particolare la monarchia sembra avere un problema di appetibilità tra i giovani tra i quali la maggioranza non gradisce più un Re alla guida del Paese.

L’ultimo sondaggio commissionato dalla Bbc, indica in effetti una netta spaccatura sulla Monarchia tra gli over 65 e i giovani di età compresa tra 18 e 24 anni. Tra i primi circa il 78% è propenso a sostenere la monarchia mentre tra i secondi solo il 32% sostiene la monarchia. Tra i più giovani, ben il 38 per cento preferirebbe un capo di stato eletto al posto di Re Carlo anche se c’è un cospicuo 30% che si dice indeciso.

Tra i giovani in particolare sono tanti a pensare che la monarchia britannica abbia più costi che benefici per il Paese e molti pensano addirittura che il governo non dovrebbe pagare per l'incoronazione di Re Carlo, anche se i costi effettivi della cerimonia non sono noti ma saranno rivelati dal governo solo dopo l'evento.

Per Re Carlo anche l'indifferenza dei cittadini potrebbe essere un problema tanto quanto l'opposizione, con il 78% della fascia di età più giovane che afferma di "non essere interessato" alla famiglia reale. In realtà la popolarità dei reali britannici è in costante calo da tempo ma i sondaggi hanno sempre evidenziato il fatto che i cittadini del Regno Unito tendono a diventare più in sintonia con la monarchia man mano che invecchiano e su questo probabilmente Re Carlo conta per poter regnare a lungo.