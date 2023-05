Raid di Israele su Gaza, 12 morti (tra cui bambini) e 20 feriti: proclamato stato di allerta Sale di nuovo la tensione in Medio Oriente: la scorsa notte un raid di Israele sulla Striscia di Gaza ha provocato la morte di 12 persone, tra cui bambini e 3 comandanti delle Brigate al-Quds, il braccio armato di Hamas. Proclamato lo stato di allerta nei territori intorno alla Striscia.

A cura di Ida Artiaco

È di almeno 12 morti e 20 feriti il bilancio del raid compiuto da Israele nelle scorse ore sulla striscia di Gaza. Sono questi i numeri forniti dal ministero della Salute del territorio sotto il controllo del movimento islamista palestinese Hamas. Tra le vittime, ci sarebbero anche dei bambini. Gli attacchi sono cominciati poco dopo le 2 ora locale.

L'esercito israeliano da parte sua ha annunciato di aver effettuato operazioni mirate contro tre comandanti delle Brigate al-Quds, il braccio armato di Hamas. Ed in effetti la Jihad islamica ha confermato in un comunicato la morte di tre funzionari che ha identificato come Jihad Ghannam, segretario del Consiglio militare delle Brigate Al-Quds, Khalil Al-Bahtini, membro dello stesso consiglio e comandante delle Brigate per il Nord della Striscia di Gaza, e Tareq Ezzedine, "uno dei capi dell'azione militare" del movimento nella Cisgiordania occupata, che ha coordinato dalla Striscia.

Testimoni hanno riferito che nelle prime ore del mattino un'esplosione si è verificata all'ultimo piano di un condominio a Gaza City e a Rafah. Gli attacchi aerei sono continuati nelle prime ore contro i siti di addestramento dei militanti, ha riferito l'Associated Press.

Intanto, lo stato di allerta è stato proclamato da Israele nell'area circostante la Striscia di Gaza, nel timore di lanci di razzi da parte della Jihad islamica. Le strade israeliane vicine alla Striscia sono state chiuse e il traffico della linea ferroviaria e' stato interrotto nel tratto fra Ashkelon e Sderot.

Agli abitanti della zona è stato ordinato di restare nelle vicinanze dei rifugi e delle stanze protette. La radio militare ha riferito che centinaia di riservisti sono stati richiamati.

Solo la scorsa settimana i militanti di Gaza hanno lanciato diverse ondate di razzi verso il sud di Israele, e l'esercito israeliano ha risposto con attacchi aerei. Lo scontro si è concluso con un fragile cessate il fuoco mediato da Egitto, Nazioni Unite e Qatar.