Ragazzo di 15 anni ucciso a coltellate davanti a una scuola: fermati due coetanei Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato davanti a una scuola nell’area di Horsforth, a Leeds, in Inghilterra. È successo martedì 7 novembre. Il giovane stato soccorso ma è morto poche ore dopo all’ospedale. La polizia ha fermato due coetanei di 14 e 16 anni.

A cura di Eleonora Panseri

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato al petto mentre stava uscendo dalla sua scuola, la St Margaret's Primary School, nell'area di Horsforth, a Leeds, in Inghilterra, nel pomeriggio di martedì 7 novembre. È stato soccorso ma è morto poche ore dopo all'ospedale. La vittima si chiamava Alfie Lewis.

Secondo quanto riportano i media locali, la polizia ha fermato due adolescenti accusati dell'omicidio. Un portavoce ha detto che si tratterebbe di un 14enne, identificato subito dopo l'aggressione e che attualmente è ancora in custodia, e un 16enne, arrestato nel tardo pomeriggio di martedì e rilasciato poco dopo.

Le indagini sull'omicidio sono ancora in corso. L'ispettore capo Stacey Atkinson ha dichiarato: "L'inchiesta è ancora in una fase iniziale e stiamo svolgendo accertamenti approfondite per stabilire esattamente cosa ha portato alla perdita di questa giovane vita. Comprendiamo l'immenso impatto e l'enorme shock che un tragico avvenimento di questo tipo ha avuto e avrà sulla comunità locale".

Leggi anche Ragazzo di 23 anni si uccide in una diretta su TikTok a Bologna: i follower chiamano i soccorsi

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha fatto le sue condoglianze alla famiglia della vittima. E anche Stuart Andrew rappresentante parlamentare di Pudsey, Horsforth e Aireborough, su X ha scritto: "La notizia di quanto avvenuto oggi nell'Horsforth è terribile e scioccante, esprimo vicinanza alla famiglia della vittima. Non posso immaginare come possano sentirsi, i miei pensieri e le mie preghiere sono con loro in questo difficile momento"

Mercoledì 8 novembre diverse persone, familiari, amici e conoscenti del ragazzo si sono riuniti per rendergli omaggio, poco lontano dalla scena del delitto. Il fratello maggiore del 15enne, Anthony, ha detto che Alfie "aveva un cuore d'oro". Per aiutare la famiglia è stata lanciata anche una raccolta fondi che finora ha totalizzato 5mila sterline, si legge sul quotidiano Telegraph.