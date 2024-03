Ragazzino 14enne fa retromarcia nell’auto esposta al centro commerciale: travolte due persone I fatti sono avvenuti nella giornata di sabato 16 marzo al Westfield Liverpool Shopping Centre nei pressi di Sidney, in Australia. Due persone sono state travolte dal giovane: hanno riportato ferite alla testa e al torace e sono state trasferite in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Due persone sono rimaste ferite in un centro commerciale in Australia dopo che un adolescente, 14 anni, ha accidentalmente fatto retromarcia con un Suv esposto al Westfield Liverpool Shopping Centre. Un incidente davvero singolare quello avvenuto al centro commerciale nei pressi di Sidney. Un uomo sulla cinquantina e un altro di circa trent'anni sono stati portati in ospedale dopo essere stati investiti dall'auto. Hanno riportato ferite alla testa e al torace, ma on sarebbero comunque in pericolo di vita.

I fatti sono avvenuti nella giornata di oggi, sabato 16 marzo, intorno alle 12.30 (ora locale, le 2.30 in Italia). Secondo le ricostruzioni, il giovane era seduto nell'auto esposta nel grande magazzino quando avrebbe accelerato in avanti e colpito un pannello di vetro, prima di ingranare la retromarcia, ha detto la polizia del New South Wales. Le immagini dell'incidente mostrano il veicolo accanto a un bancone di cosmetici. Alcuni testimoni hanno scattato fotografie di pannelli di vetro frantumati, modellini e manichini rovesciati.

Le forze dell'ordine hanno poi spiegato che gli agenti hanno parlato con "un ragazzo di 14 anni "che poi è andato via con un membro della famiglia". SafeWork NSW ha comunicato che indagando sull'incidente ed è stata allestita una scena del crimine.

Un portavoce del centro commerciale ha affermato che la sicurezza di tutti i suoi clienti è una priorità: "La nostra squadra ha contattato i servizi di emergenza per un incidente avvenuto questo pomeriggio al Westfield Liverpool. Il nostro team continua a supportare le autorità e le persone direttamente colpite dall'incidente".