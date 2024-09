Ragazzino 12enne cade da balcone della nave da crociera e muore precipitando tra bar e ristoranti

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Tragedia sulla nave da crociera Harmony of the Seas dove una ragazzino di 12 anni è morto dopo essere caduto dal balcone della sua stanza al quattordicesimo piano, precipitando sul ponte interno sottostante. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di decine di persone che in quel momento affollavano bar e ristoranti. Il dramma si è consumato nella serata di sabato scorso che doveva essere anche l'ultima della crociera di 7 notti nei Caraibi occidentali

La nave della Royal Caribbean stava navigando verso il porto finale di Galveston, in Texas, quando è avvenuta la tragedia. Il ragazzino si è schiantato sul ponte interno di Central Park, un'area centrale della nave, una sorta di passeggiata tra verde e negozi dove affacciano balconi ma anche ristoranti e piscine

Il ragazzino è stato immediatamente soccorso dall'equipaggio e portato in infermeria dove il personale medico ha cercato di rianimarlo ma purtroppo i tentativi di salvargli la vita non hanno avuto successo e il minore è morto prima che l'Harmony of the Seas arrivasse a Galveston l'8 settembre.

La compagnia di navigazione ha confermato la tragedia ma non ha voluto lasciare altre dichiarazioni. "Siamo profondamente addolorati nel confermare la morte di uno dei nostri ospiti. Il nostro Care Team sta fornendo supporto e assistenza alla famiglia dell'ospite in questo momento difficile. Per la privacy dell'ospite e della sua famiglia, non abbiamo ulteriori dettagli da condividere", ha dichiarato un portavoce della Royal Caribbean.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, il ragazzo era in crociera con la sua famiglia per festeggiare un compleanno. Stando alle testimonianze dei presenti, nel pomeriggio di sabato il ragazzino stava giocando con alcuni coetanei, nuovi amici conosciuti in viaggio, quando per qualche motivo è caduto oltre la ringhiera, precipitando per diversi metri nel vuoto.

"C'erano decorazioni di compleanno sulla porta e all'interno della stanza, con una sedia spinta contro il balcone. Quel pomeriggio aveva piovuto e i balconi erano umidi", ha rivelato un vicino di stanza. "È difficile cadere se si rimane a terra, ma se ci si trova sulle sedie o sul tavolo bagnato, tutto è possibile" ha aggiunto un altro.